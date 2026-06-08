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Арина Соболенко сохраняет лидерство в рейтинге WTA

  • 8.06.2026, 18:09
Арина Соболенко сохраняет лидерство в рейтинге WTA
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Идущая второй представительница Казахстана Елена Рыбакина отстает от белоруски на 947 баллов.

Белоруска Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) после второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции.

На парижских кортах «Ролан Гаррос» Соболенко сумела дойти до четвертьфинала, и сейчас у нее 9090 очков. Идущая второй представительница Казахстана Елена Рыбакина отстает от лидера на 947 баллов. Победительница French Open россиянка Мирра Андреева переместилась на шестое место, а финалистка польская теннисистка Майя Хвалинска поднялась сразу на 93 позиции - с 114-го на 21-е место. Белоруска Александра Саснович, которая не сумела пробиться в основную сетку French Open, находится на 123-й позиции.

Первая десятка рейтинга WTA:

1. Арина Соболенко (Беларусь) - 9090 очков.

2. Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143.

3. Ига Свентек (Польша) - 6733.

4. Джессика Пегула (США) - 6056.

5. Аманда Анисимова (США) - 5848.

6. Мирра Андреева (Россия) - 5751.

7. Кори Гауфф (США) - 4879.

8. Элина Свитолина (Украина) - 4315.

9. Виктория Мбоко (Канада) - 3670.

10. Каролина Мухова (Чехия) - 3438.

Во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер, на второй строке испанец Карлос Алькарас, третьим идет новоиспеченный триумфатор «Ролан Гаррос» Александр Зверев из Германии. Лучший из белорусских теннисистов Даниил Остапенков находится на 541-й позиции.

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