Украинские пограничники поразили РСЗО «Козерог-1», технику и группу оккупантов во время высадки из техники
- 8.06.2026, 18:07
Видео.
Пограничники подразделения «Феникс» нанесли ряд ударов по технике, артиллерии, транспорту и живой силе противника на четырех направлениях фронта.
На Торецком направлении операторы дронов поразили артиллерийские позиции оккупантов и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня «Козерог-1».
На Добропольском направлении украинские защитники нанесли удар по месту скопления российских военных во время их высадки из техники.
Также на Лиманском направлении пограничники обнаружили штурмовую группу противника и последовательно поразили оккупантов, которые пытались спрятаться среди лесистой местности.
Кроме того, на Гуляйпольском направлении бойцы «Феникса» уничтожили квадроциклы, мотоциклы и артиллерийские системы российских войск.
Видео боевой работы украинских защитников опубликовано в официальном телеграм-канале ГПСУ.