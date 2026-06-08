Украинские пограничники поразили РСЗО «Козерог-1», технику и группу оккупантов во время высадки из техники 8.06.2026, 18:07

Видео.

Пограничники подразделения «Феникс» нанесли ряд ударов по технике, артиллерии, транспорту и живой силе противника на четырех направлениях фронта.

На Торецком направлении операторы дронов поразили артиллерийские позиции оккупантов и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня «Козерог-1».

На Добропольском направлении украинские защитники нанесли удар по месту скопления российских военных во время их высадки из техники.

Также на Лиманском направлении пограничники обнаружили штурмовую группу противника и последовательно поразили оккупантов, которые пытались спрятаться среди лесистой местности.

Кроме того, на Гуляйпольском направлении бойцы «Феникса» уничтожили квадроциклы, мотоциклы и артиллерийские системы российских войск.

Видео боевой работы украинских защитников опубликовано в официальном телеграм-канале ГПСУ.

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