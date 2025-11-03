закрыть
Дроны подожгли НПЗ в Саратове

  • 3.11.2025, 8:00
  • 2,656
Мощные взрывы попали на видео.

В ночь на 3 ноября в российском Саратове прогремели взрывы, которые местные Telegram-каналы связывают с очередной атакой беспилотников. По предварительной информации, удару подвергся местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), пишет New Voice.

Первые сообщения появились около 01:50 по минскому времени. По данным канала SHOT, сирены и звуки работы ПВО были слышны в Саратове, Энгельсе, а также в Балаковском и Калининском районах области.

«Мощные взрывы начали раздаваться около часа ночи и продолжаются с разной периодичностью. Слышны пролеты дронов и хлопки», — цитируют очевидцев местные паблики.

Вскоре в соцсетях появились кадры пожара, который, по сообщениям российских источников, зафиксировали в районе установки АВТ-6, которая, вероятно, расположена на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Также отмечается, что еще один беспилотник не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции — по версии российских источников, его остановила антидроновая сетка.

Официальных комментариев от местных властей или Министерства обороны РФ на момент публикации не поступало.

