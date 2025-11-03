закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 13:17
Пакистанцы опрокинули Лукашенко

4
  • 3.11.2025, 12:52
  • 2,644
Пакистанцы опрокинули Лукашенко
иллюстративное фото

Жители этой страны не хотят работать в Беларуси.

Лукашенко пытался договориться с властями Пакистана об организации массового притока людей оттуда в Беларусь, чтобы закрыть дефицит кадров. Однако, судя по статистике, жители этой страны не хотят приезжать в нашу страну.

В январе-сентябре в Беларусь приехал 32 381 трудовой мигрант. Для сравнения: за весь прошлый год их прибыло 33 818.

Из пополнивших за девять месяцев нынешнего года ряды работников почти половина — 14,9 тыс. — граждане Туркменистана. На втором месте — Россия, откуда прибыли 3435 человек. Следом идет Украина (2916). В пятерку также входят Узбекистан (2593) и Китай (2548). Из каждой другой страны к нам приехало трудиться меньше тысячи иностранцев.

