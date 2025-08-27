В Беларусь приедут тысячи пакистанцев
Об этом заявил пакистанский министр внутренних дел и контроля за оборотом наркотиков.
Тысячи пакистанцев поедут работать в нашей стране, а силовики Пакистана приложат все усилия, чтобы «после полной проверки отправить в Беларусь лучшие из лучших кадров». Об этом на встрече с главой МВД Беларуси Иваном Кубраковым 27 августа заявил федеральный министр внутренних дел и контроля за оборотом наркотиков Мохсин Накви, сообщила пресс-служба пакистанского ведомства.
Мохсин Накви отметил, что по заключенному ранее соглашению тысячи пакистанцев отправятся в Беларусь на работу.
«Мы приложим все усилия, чтобы после полной проверки отправить в Беларусь лучших из лучших кадров», — цитирует его пресс-служба.
МВД двух стран договорились создать совместную рабочую группу, достигнута договоренность о подписании меморандума о взаимопонимании по расширению сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками и охраны границ.
МВД Беларуси по итогам встречи не сообщало об обсуждении трудовой миграции из Пакистана. Однако пресс-служба белорусского ведомства информировала, что Кубраков встретился с министром по делам пакистанцев за рубежом и развитию человеческих ресурсов Чаудри Салик Хуссейном. Кроме того, посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица и секретарь МВД этой страны Мухаммад Хурам Агха обменялись ратификационными грамотами по соглашению о выдаче.
Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Политики договорились о возможном приезде в Беларусь 100−150 тысяч трудовых мигрантов из исламской республики.
Идея вызвала обеспокоенную реакцию в белорусских соцсетях.