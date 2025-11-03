Удар СБУ по Туапсе: минимум четыре танкера повреждены 1 3.11.2025, 15:20

Последняя информация о грандиозной украинской операции.

По меньшей мере четыре нефтяных танкера и нефтеналивной терминал «Транснефти» получили повреждения после атаки беспилотников на порт Туапсе, сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и «Досье Шпиона». Среди перечисленных поврежденных судов — по меньшей мере два танкера из российского «теневого флота», установил The Insider.

Речь идет об атаке на порт Туапсе в ночь на 2 ноября. В результате, как сообщали местные власти еще накануне, повреждения получили «два иностранных гражданских судна», однако их названия не указывались. Краснодарский оперштаб также уточнял, что на один из нефтяных танкеров упали обломки беспилотника, из-за чего пострадала палубная надстройка. О пострадавших не сообщалось.

Telegram-канал «Досье Шпиона» перечисляет названия поврежденных танкеров: это суда POLLUX (Панама, IMO: 9243320), CHAI (Либерия, IMO: 9275402), COAST BUSTER (Багамские острова, IMO: 9312913) и SATURN I (Россия, IMO: 9655470). Exilenova+ также публикует спутниковый снимок порта, на котором видны как минимум два повреждения трубопровода нефтеналивного терминала «Транснефти» и, предположительно, последствия возгорания на одном из танкеров.

За исключением SATURN I.

Спутниковый снимок последствий атаки на порт в Туапсе. На нем видны два повреждения трубопровода, последствия возгорания на одном из танкеров, а также следы утечки нефти в море

Судя по имеющейся фотографии, поврежденное судно — это танкер CHAI, который ходит под флагом Либерии. Оценить последствия повреждений при этом сложно из-за плохого качества снимка.

По меньшей мере два судна из перечисленных «Досье Шпиона» относят к российскому «теневому флоту», обратил внимание The Insider. Так, танкер SATURN I был включен в санкционные списки Великобритании в мае этого года как судно, причастное к перевозке российской нефти. Судно POLLUX также входит в неофициальный список судов российского «теневого флота», составленный Greenpeace.

Кроме того, по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, три судна находятся в зоне риска, поскольку их возраст превышает 15–20 лет. Старые нефтяные танкеры часто используются Москвой в составе своего теневого флота. С начала полномасштабного вторжения в Украину европейские и американские судовладельцы продали более 200 устаревших танкеров в российский теневой флот. Такие танкеры без должного техобслуживания, которое стало особенно затруднительным на фоне санкций, создают угрозу для экологии.

