Трамп выдвинул ультиматум другу Лукашенко

Трамп выдвинул ультиматум другу Лукашенко3
- 30.11.2025, 10:31
- 4,836
США применят силу, если диктатор не покинет пост.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с правителем Венесуэлы, другом белорусского диктатора Лукашенко, Николасом Мадуро пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации источников издания, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. Сейчас они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.
Ранее стало известно о телефонном разговоре президентов США и Венесуэлы.
Отмечается, что беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал «картель Солнца» террористической организацией. Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.