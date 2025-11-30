закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп выдвинул ультиматум другу Лукашенко

3
  • 30.11.2025, 10:31
  • 4,836
Трамп выдвинул ультиматум другу Лукашенко
Коллаж: confidencial.digital

США применят силу, если диктатор не покинет пост.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с правителем Венесуэлы, другом белорусского диктатора Лукашенко, Николасом Мадуро пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации источников издания, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. Сейчас они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президентов США и Венесуэлы.

Отмечается, что беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал «картель Солнца» террористической организацией. Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип