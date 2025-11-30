ISW: Российский «военкор» разоблачил ложь Кремля 30.11.2025, 11:32

2,842

Аналитики раскрыли замыслы Москвы.

Российские пропагандистские СМИ активно распространяют недавние заявления Владимира Путина о якобы неизбежном крахе линии фронта в Украине. Таким образом Кремль пытается заставить Запад и Украину пойти на капитуляцию перед российскими требованиями.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как россияне распространяют пропаганду?

По словам аналитиков ISW, несмотря на заявления россиян, линия фронта в Украине не находится на грани краха.

Один из влиятельных прокремлевских военных блогеров отметил, что российские государственные СМИ после пресс-конференции Путина 27 ноября активно распространяют ложные утверждения о том, что фронт в Украине якобы обваливается.

Пропагандисты утверждают, что украинские военные массово дезертируют и сдаются в плен, оставляя большие территории без защиты; что российские войска вскоре двинутся на Киев; и что украинская армия уже фактически потерпела поражение, и россиянам осталось только «добить» ее.

«Военкор» фактически обвинил российские СМИ в фабрикации территориальных успехов, распространении преувеличенных заявлений Путина и использовании искусственного интеллекта для создания фейковых видео с «пленом» украинских военных.

«Российские государственные СМИ также пытаются усилить усилия Кремля по созданию впечатления, что российские войска якобы неизбежно прорвут отдельные участки фронта, уничтожат боеспособные украинские подразделения и в целом разрушат боеспособность украинских сил – а потому, мол, Украина и Запад должны как можно быстрее пойти на уступки России, пока ситуация якобы не стала еще хуже», – говорится в отчете.

Российский блогер отметил, что фронт не разрушается, Россия далека от победы, а их войска сохраняют инициативу только ценой больших потерь в живой силе и технике.

По его словам, украинские и российские силы ведут позиционную войну вдоль всей линии фронта; а украинские войска проводят контратаки – все это соответствует имеющимся открытым данным с поля боя.

По словам блогера, украинские войска продолжают оборону на Харьковщине, в частности проводят попытки контратак в восточной части Волчанска и сопротивляются российским штурмам в направлениях Купянска и Боровой.

Как следствие, оценка блогера противоречит заявлениям Путина от 27 ноября о том, что российские войска якобы завершили захват Купянска, взяли под контроль большую часть Волчанска и что украинские силы не способны сдерживать российские атаки у Оскола.

Блогер также опроверг утверждение Путина о том, что Россия активно проводит несколько операций по окружению и заставляет ВСУ оставлять целые оборонительные рубежи.

«ISW и в дальнейшем отмечает, что ситуация на некоторых участках фронта действительно сложная, особенно в направлениях Покровска и Гуляйполя, однако утверждения Путина и российских СМИ являются преувеличенными и не соответствуют действительности», – подчеркнули аналитики.

Показательно, что искажение реальной ситуации со стороны Кремля было настолько грубым и далеким от реальности, что даже один из провоенных российских блогеров решил отреагировать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com