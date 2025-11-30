закрыть
«Путин и Лукашенко могут отдать приказ белорусским войскам перейти границу»

4
  • 30.11.2025, 21:31
  • 6,204
«Путин и Лукашенко могут отдать приказ белорусским войскам перейти границу»
Андрей Санников

Белорусам нужно быть готовыми противостоять преступным приказам.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

— Мы находимся в одном из ключевых моментов войны России против Украины. К чему готовиться нам, белорусам?

— Заниматься помощью Украине везде, где это возможно и необходимо. Это то, что мы должны делать и делаем по мере сил. Помощью Украине по всем направлениям: политической помощью, моральной и материальной помощью, поддержкой, продвижением украинской повестки дня в том, что касается военных целей. Тут не должно быть сомнений, что только поражение России может привести к восстановлению нормальной жизни как в Украине, так и в Беларуси.

Нужно быть готовым к тому, что обезумевший Путин и мало вменяемый Лукашенко могут отдать приказ белорусским войскам перейти границу и воевать против Украины, когда для Кремля наступит совсем критический момент. Белорусы, думаю, научены историей многочисленных войн и знают, что делать: прежде всего — не содействовать захватническим войнам. Переходить границу можно, но только с целью занять в этой войне сторону Украины.

