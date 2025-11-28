Андрей Санников: Беларусь сыграет важную роль в победе Украины 28.11.2025, 14:43

Андрей Санников

Только поражение России вернет нормальную жизнь белорусам и украинцам.

В канадском Галифаксе прошел очередной международный форум по безопасности Halifax International Security Forum. На нем обсуждали вопросы демократии, войну в Украине и глобальные вызовы.

Чем был примечателен форум в этом году? Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым, который участвовал в этом мероприятии:

— Форум проходит под определенным лозунгом — это особенность форума в Галифаксе. В этом году тема звучала как «Демократия». Демократия обсуждалась в разных аспектах. Даже выпустили специальные листовки с лозунгами: «Демократия — не надо отчаиваться», «Демократии нужны мечтатели», «Демократия побеждает диктатуры», «Демократия определяет судьбу» и так далее.

А отличался форум, наверное, тем, что американская сторона не прислала ни представителей правительства, ни военных, ни гражданских— впервые такое. Зато была внушительная делегация Сената Соединенных Штатов, пожалуй, самая многочисленная за последнее время. Так что американская точка зрения была представлена достаточно широко, в разных аспектах.

Андрей Санников и президент Форума Питер ван Прааг

Галифакс, пожалуй, самый динамичный и серьезный форум, в которых мне доводится участвовать. Небольшое количество участников позволяет всесторонне обсудить насущные проблемы, а присутствие большого числа военных практиков, стратегов и аналитиков в наше время, когда идет война, дает возможность услышать оценки из первых уст и, пожалуй, самые глубокие оценки.

— Сеть просто взорвало выступление одного из лидеров российской оппозиции, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Он раскритиковал так называемый мирный план США, жестко прошелся по НАТО за нерешительность. Какой была реакция на эту речь на форуме?

— Да, я был в зале в это время, и потом мы обсуждали выступление с Гарри Каспаровым и другими участниками. Действительно, это было очень сильное, эмоциональное выступление, где Каспаров подчеркнул, что именно Украина сегодня защищает то, ради чего была создана НАТО.

Гарри Каспаров

НАТО создавалась для защиты свободной Европы. Сегодня это делает Украина, а НАТО, по многим вопросам, самоустранилась. Гарри бросил в зал вопрос: «Будете ли вы воевать, если на вас нападут?» — и сам ответил, что вряд ли. По его мнению, нужно делать все, чтобы помочь Украине.

Реакция была предсказуемой. Украинцы восприняли речь с энтузиазмом — прозвучало то, о чем они говорят все время. А те, кто не стремится активно помогать Украине, отнеслись прохладно. Реакция оказалась смешанной.

— Как участники форума восприняли так называемый мирный план США? Готов ли Запад дальше поддерживать Украину?

— Запад готов, но вопрос в степени этой готовности и ее наполнении. Пока готовность остается на прежнем уровне. Есть преграды, как искусственные, так и естественные, которые мешают государствам полностью поддержать Украину, поставить необходимое вооружение, помочь техническими средствами и так далее.

Отнеслись участники к предложенному плану, можно сказать, на 90% отрицательно. Утечка информации об этом плане произошла буквально накануне форума в Галифаксе, и это, конечно, определило ход дискуссий. Многие участники отталкивались от этого документа даже в обсуждениях тем, не связанных напрямую с Украиной — говорили о поведении Запада, администрации Трампа в отношении Украины, о процессах, происходящих внутри Украины. Ситуация сложная по всем направлениям, но это не означает, что героический украинский народ может стать объектом такой наглой сдачи российскому агрессору, как было прописано в «плане». Это все понимают. Даже те, кто не хочет активно помогать Украине, стараются хотя бы сохранить лицо, поэтому отношение к плану было крайне негативным.

— Удалось ли вам поднять тему Беларуси на форуме?

— Да, конечно. Традиционно состоялось много встреч — как в рамках мероприятий, так и на полях форума. Я, например, выступал на тему «Новые соседи Беларуси», куда, конечно, входит и Украина, и Беларусь.

Было много встреч, в частности с Еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом, с другими политиками и военными, такими, как бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Встречался с коллегами по Всемирному Конгрессу Свободы и другими борцами за свободу — из Тибета, Синьцзяна, из Сирии, Венесуэлы и других регионов, которые, как и Беларусь, живут под давлением авторитаризма или диктатуры.

Андрей Санников и Колинда Грабарь-Китарович

Андрей Санников и Андрюс Кубилюс

Обсуждали также события с украинской делегацией. Я всегда подчеркиваю, насколько важна роль Беларуси для Украины и, в частности, для ее победы в этой войне.

Андрей Санников с украинской делегацией: Олена Голуб, Андрий Шевченко, Леся Оробец

Вопросы о Беларуси звучали постоянно, но я не сказал бы, что произошел какой-то перелом. К сожалению, в последнее время Беларусь исчезла из мировой повестки дня. К тому же, на мой взгляд, произошло не самое хорошее изменение в отношении к нашей стране, когда администрация Трампа решила вести переговоры о политзаключенных, а Европа самоустранилась.

Хорошо, что переговоры ведутся предметно, хорошо, что люди выходят на свободу. Но такое самоустранение Европы не помогает освободить всех политзаключенных — оно, наоборот, может поощрить торговлю людьми. Потому что до сих пор арестовывают людей больше, чем выпускают. Эта ситуация абсолютно неприемлемая, поэтому я старался просить европейцев все же принимать жесткие меры и требовать незамедлительного освобождения всех политзаключенных.

— С кем еще удалось встретиться на полях этого мероприятия?

— Во-первых, удалось пообщаться с канадцами, с политической элитой Канады, с представителями американского Сената, с европейскими политиками. Были встречи с борцами за свободу. Особенно интересны были разговоры в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы — как сами венесуэльцы оценивают ситуацию. Также говорил с представителями новых сирийских сил, которые участвуют в реформировании и возрождении Сирии. Это было крайне интересно и полезно для нас.

Андрей Санников и генерал Дженни Кариньян, глава Штаба обороны Канады

Андрей Санников и Муаз Мустафа, исполнительный директор Сирийской оперативной группы по чрезвычайным ситуациям

В этих разговорах я исхожу из того, что мы должны использовать мировой опыт — как свержения диктатур, так и реформирования своих государств после их падения. Это нужно делать не посредством бесконечного и бесполезного переписывания конституции и оторванных от жизни бумажек, а изучая опыт тех государств, которые прошли через диктатуры и репрессии. Мы неплохо знаем опыт реформирования Восточной Европы, но сейчас другое совершенно время и нужно понимать, какие у нас будут ресурсы и на что мы можем рассчитывать внутри страны и за ее пределами.

— Мы находимся в одном из ключевых моментов войны России против Украины. К чему готовиться нам, белорусам?

— Заниматься помощью Украине везде, где это возможно и необходимо. Это то, что мы должны делать и делаем по мере сил. Помощью Украине по всем направлениям: политической помощью, моральной и материальной помощью, поддержкой, продвижением украинской повестки дня в том, что касается военных целей. Тут не должно быть сомнений, что только поражение России может привести к восстановлению нормальной жизни как в Украине, так и в Беларуси.

Нужно быть готовым к тому, что обезумевший Путин и мало вменяемый Лукашенко могут отдать приказ белорусским войскам перейти границу и воевать против Украины, когда для Кремля наступит совсем критический момент. Белорусы, думаю, научены историей многочисленных войн и знают, что делать: прежде всего — не содействовать захватническим войнам. Переходить границу можно, но только с целью занять в этой войне сторону Украины.

Андрей Санников и Давид Смолянский, венесуэльский общесивенный и политический деятель

Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти

Андрей Санников, Лабсан Сангай тибетский юрист, ученый, общественный и политический деятель Рушан Аббас, член всемирного конгресса уйгуров

Эхуд Барак

