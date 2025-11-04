Курскую область накрыл блэкаут 1 4.11.2025, 13:16

2,522

Дроны ВСУ атаковали подстанции на территории РФ.

В Курской области после атаки украинских дронов на подстанции пропало энергоснабжение более чем в восьми населенных пунктах, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, без света остался Рыльск — пятый по численности населения город в регионе. Согласно официальным данным, на 1 января 2024 года в нем проживали около 15 тысяч человек. Также электричества нет в Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от Рыльской подстанции. Хинштейн уточнил, что отключение затронуло свыше 16 тысяч потребителей, пишет The Moscow Times.

Позднее губернатор сообщил о поражении еще одной подстанции — в слободе Белой. В результате удара беспилотника вечером 3 ноября «произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», энергоснабжение пропало в семи населенных пунктах Беловского района, рассказал Хинштейн. По его словам, погибших и пострадавших нет. Аварийные бригады переключают потребителей на резервную схему.

Электроподстанция мощностью 41 МВА принадлежит «Курскэнерго». До этого Вооруженные силы Украины атаковали ее 27 октября. Тогда загорелись хозяйственные постройки, расположенные рядом, власти утверждали, что сам объект не пострадал. 24 октября по подстанции было нанесено четыре удара. Без света остались восточный микрорайон Рыльска и населенный пункт Октябрьское, сообщал Хинштейн. Рыльск расположен на правом берегу реки Сейм, в 124 километрах к юго-востоку от Курска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Курской и Белгородской областях, если российские военные продолжат атаковать энергообъекты в его стране. «Может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо. Мы же им говорили: если они хотят нам устраивать блэкауты, мы будем делать то же самое», — предупредил Зеленский.

