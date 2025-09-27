Зеленский: Будет блэкаут в Москве 2 27.09.2025, 17:18

2,298

У РФ будут проблемы, если она атакует энергетику Украины.

Россия должна понимать, что если она угрожает блэкаутами в Киеве - она получит блэкаут в Москве. Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.

Зеленский порекомендовал россиянам изучить разницу между цивилизованными странами и слабыми странами.

«Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они слабые. И не надо проявлять слабость», - отметил он.

Зеленский также пообещал, что в ответ на угрозы блэкаутами в Киеве россияне могут получить блэкауты в Москве. Он дал понять, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает его в этом вопросе.

«Если угрожают блэкаутом, например, в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России. Это, если коротко, о тех или иных моментах, о которых мы говорили с президентом», - отметил украинский лидер.

