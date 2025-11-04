Россию ждет авиатопливный кризис 4.11.2025, 15:40

Об этом рассказал крупнейший частный поставщик нефтепродуктов.

Вслед за кризисом на рынке бензина, где после ударов по нефтезаводам возник дефицита, а оптовые цены с начала года взлетели на 40-50%, проблемы в России могут появиться на рынке авиатоплива. Об этом РБК заявил Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления компании «Пролеум» — крупнейшего частного поставщика нефтепродуктов в стране.

Чтобы разрешить кризис с производством нефтепродуктов, правительство РФ смягчило требования к НПЗ. В частности, зимнее дизтопливо теперь разрешено производить, смешивая летнее дизтопливо с керосином. А это создает риск резкого роста цены авиатоплива, что, в свою очередь, несет риски для авиации, предупреждает Дьяченко.

Угрозу для рынка видят в правительстве. На совещании у вице-премьера Александра Новака, по словам источников РБК, обсуждалась возможность директивно ограничить рост цен на авиакеросин на бирже. Сейчас такие ограничения введены для бензина: заявку на его покупку нельзя выставлять по цене выше, чем на 0,01% от текущих рыночных котировок.

В отличие от бензина, оптовые цены на авиакеросин сейчас ниже, чем в начале года — 79650 тысяч рублей за тонну против 82412 рублей. Впрочем, с сентября авиатопливо дорожает — на 11% за 2 месяца, или 8 тысяч рублей за тонну.

Цены на бензин Аи-92 с января по конец октября взлетели на 42%, а на Аи-95 — на 49%. Однако на прошлой неделе котировки неожиданно обвалились более чем на 10%. 1 ноября бензин Аи-92 стоил на бирже 65,2 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 — 72,96 тысячи рублей.

На пике бензинового кризиса разница между ценой топлива в наличии и биржевой ценой достигала 40%, что увеличило спрос на биржевые партии до аномальных значений, рассказывает Дьяченко.

«Ключевой и главный источник роста цен — дефицит товара», — подчеркивает он. После налетов беспилотников на НПЗ, которые затронули не менее 30 заводов по всей стране, объемы нефтепереработки в России упали на 10%, до 4,86 млн баррелей в сутки, по оценке аналитиков OilX. По сравнению с довоенным 2021 годом нефтекомпании потеряли 14% производства, объемы которого стали самыми низкими по крайней мере за последние 6 лет.

