Три лучших упражнения для здоровья сердца
- 4.11.2025, 18:22
- 1,602
Крепкое сердце — залог долголетия.
Однако с возрастом сердечная мышца утолщается, сосуды становятся менее эластичными, и эффективность кровообращения снижается. Замедлить этот процесс можно с помощью правильного питания и регулярных тренировок, утверждают специалисты, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из наиболее эффективных методов укрепления сердечно-сосудистой системы считается норвежский протокол, или метод 4x4x4, популяризированный американским врачом Вондой Райт. Программа включает четыре минуты интенсивной нагрузки, четыре минуты отдыха и повтор этих циклов четыре раза за тренировку. Достаточно двух таких занятий в неделю, чтобы через 12 недель улучшить показатель VO₂ max — главный маркер здоровья сердца — на 10–15%.
Выполнять программу можно на беговой дорожке, велотренажере или гребном аппарате. Главное — работать на пределе своих возможностей, доводя пульс до 90–100% от максимального.
Эксперты отмечают, что метод безопасен даже для людей старше 60 лет и тех, кто перенес сердечные заболевания, однако перед началом стоит проконсультироваться с врачом.
Для дополнительной пользы рекомендуется совмещать норвежский протокол с силовыми тренировками, особенно для ног — ведь именно сильные мышцы нижней части тела напрямую связаны с выносливостью сердца и долголетием.
Регулярные занятия, даже короткие, способны существенно омолодить сердце и повысить качество жизни. Главное — не останавливаться после первых успехов, ведь, как и в любви, эффект здесь сохраняется только при постоянной практике.
Проконсультируйтесь с врачом!