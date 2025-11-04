Три лучших упражнения для здоровья сердца 4.11.2025, 18:22

Крепкое сердце — залог долголетия.

Однако с возрастом сердечная мышца утолщается, сосуды становятся менее эластичными, и эффективность кровообращения снижается. Замедлить этот процесс можно с помощью правильного питания и регулярных тренировок, утверждают специалисты, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из наиболее эффективных методов укрепления сердечно-сосудистой системы считается норвежский протокол, или метод 4x4x4, популяризированный американским врачом Вондой Райт. Программа включает четыре минуты интенсивной нагрузки, четыре минуты отдыха и повтор этих циклов четыре раза за тренировку. Достаточно двух таких занятий в неделю, чтобы через 12 недель улучшить показатель VO₂ max — главный маркер здоровья сердца — на 10–15%.

Выполнять программу можно на беговой дорожке, велотренажере или гребном аппарате. Главное — работать на пределе своих возможностей, доводя пульс до 90–100% от максимального.

Эксперты отмечают, что метод безопасен даже для людей старше 60 лет и тех, кто перенес сердечные заболевания, однако перед началом стоит проконсультироваться с врачом.

Для дополнительной пользы рекомендуется совмещать норвежский протокол с силовыми тренировками, особенно для ног — ведь именно сильные мышцы нижней части тела напрямую связаны с выносливостью сердца и долголетием.

Регулярные занятия, даже короткие, способны существенно омолодить сердце и повысить качество жизни. Главное — не останавливаться после первых успехов, ведь, как и в любви, эффект здесь сохраняется только при постоянной практике.

Проконсультируйтесь с врачом!

