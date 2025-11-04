Путин назвал вторжение в Украину «защитой суверенитета» России, как в 1612 году 3 4.11.2025, 20:05

1,466

Диктатор РФ вспомнил о взятии Москвы предками белорусов.

Россия, напав на Украину и ведя полномасштабную войну против нее уже почти четыре года, якобы занимается обеспечением независимости страны и защитой национальной чести, следует из заявления дикатора РФ Владимира Путина, который сравнил вторжение с борьбой жителей Московского государства против предков белорусов во время Смутного времени XVII века. «Сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России», — сказал правитель 4 ноября в ходе церемонии вручения госнаград и премий за укрепление единства российской нации, приуроченной ко Дню народного единства.

Путин также заявил, что борьба народного ополчения против «польских войск» в 1612 году позволила отстоять «государственные устои» и «священное право держаться собственных корней и нравственных опор». По словам узурпатора, россияне умеют «смыкать ряды» в условиях «глобальных вызовов и угроз». «Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, <…> мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на Земле», — заверил Путин, добавив, что из Москвы будут идти «именно такие импульсы».

