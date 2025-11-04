Путину не дает покоя взятие Москвы предками белорусов 3 4.11.2025, 19:06

Диктатор РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Диктатор РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В церемонии приняли участие представители конфессий России: глава РПЦ патриарх Кирилл, председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и другие, а также члены общественных и молодежных организаций.

Напомним, начиная с 2005 года, в России помпезно и с размахом празднуется так называемый «День народного единства». Однако даже в самой России не все однозначно воспринимают введение этого праздника.

К примеру, известный писатель Виктор Ерофеев крайне негативно отзывался об этом «празднике», сказав буквально следующее: «Считаю, что это слишком надуманное, фальшивое мероприятие, пафос которого усилиями государственной пропагандистской машины будет раздут до торжества вселенского жлобства. Вообще, я считаю, что это большая ошибка — возводить в ранг государственного праздника довольно сомнительные разборки властных группировок времен Смутного времени. На место одного ложного и насквозь фальшивого праздника, я имею в виду годовщину Октябрьского переворота, придумали другой — такой же фальшивый и ложный, который служит только одной цели: продолжать возбуждать вражду и неприязнь между нашими народами».

Под «нашими народами» Ерофеев подразумевает русских и поляков, но сами поляки считают себя …. лишь относительно причастными к событиям ноября 1612 года. По мнению польского историка Иероноима Грааля: «...что меня немного смущает в изложении событий времен Смуты, — это упор на польское происхождение захватчиков. Ведь в войске «ляхов», собственно этнических поляков было не более 30%, остальные были литовцами, белорусами (литвинами), украинцами и немцами. Ведь сами современники часто именовали интервентов «литвинами». Кроме того, ополчение Минина и Пожарского изгнало из Кремля и русских бояр, вместе с будущим царем Михаилом Романовым, его матерью и дядей».

А, например, епископ-викарий архиепархии Божией Матери Анджей Стецкевич вообще не понимает, что же такого отмечают в России 4 ноября: «Когда этот праздник ввели, я часто спрашивал соотечественников: «Что означает дата — 1612 год?» Почти никто не давал мне ответа».

Действительно, выдавать внутренние разборки нескольких политических групп, когда одна из них (московская семибоярщина) выступила сторонником призыва на царство польского королевича, называть это днем какого-то «народного единства» – более чем странно.

Фактически, можно говорить о гражданской войне, происходившей в то время в Московии (России) между сторонниками и противниками польского короля и Великого князя Литовского Сигизмунда III и его сына Владислава. И не более того. Собственно, сам по себе факт воцарения иностранной династии был бы не нов для Московии, ведь те же Рюриковичи были призваны на княжение из Скандинавии, а с середины XVIII века страной правили немцы. И никого это не возмущало.

Ополчение Минина и Пожарского боролось не столько за независимость России, сколько участвовало в банальных разборках за власть между двумя соперничающими группировками. На стороне другой группировки выступали литвины (белорусы), составлявшие более половины в войске так называемых «интервентов».

Так, комендантом литовского гарнизона в кремле до лета 1612 года, был великий рефендарь литовский Александр Корвин-Гонсевский, которого в этой должности сменил Миколай Струсь — литовский (белорусский) полковник, командовавший гарнизоном Кремля летом-осенью 1612 года, т.е. вплоть до его сдачи. И, наконец, деблокирующей группировкой войск, пробивавшейся на помощь осажденным, командовал Ян Кароль Ходкевич, в 1605-1621 годах занимавший должность Великого гетмана Литовского.

Формально Московским царем, вплоть до 1634 года, оставался сын Сигизмунда III — Король Польский и Великий князь Литовский, Владислав IV Ваза. Еще в 1610 году он был приглашен на царство московскими боярами и духовенством. Владиславу присягнули на верность практически все жители Москвы и многих других городов. Даже чеканилась монета с его изображением.

Западные короли и монархи не восприняли всерьез последующее «воцарение» Михаила Романова. Ведь законным царем они считали Владислава IV Вазу.

Польский король и Великий князь Литовский в то время был реальным правителем большей части Московских земель. Граница проходила всего в 100 км от Москвы, а за ней лежали земли, заселенные в основном не русскими, а мордвинами, чувашами, удмуртами, башкирами, татарами и иными народами.

И, наконец, совершенно непонятно, почему сегодня в России празднуется именно 4 ноября? В этот день один из отрядов ополченцев Минина и Пожарского захватил часть укреплений Китай-города, заставив литвинов отступить в Кремль. Этот бой вовсе не был «решающим». Сражение продолжалось и 5 ноября, и только вечером того же дня командование гарнизона подписало капитуляцию. А открытие ворот и сдача гарнизона, вообще произошли уже 6 ноября.

Спрашивается, почему бы сегодня российским историкам и политикам не сказать открыто, что Москву в 1612 году освобождали не столько от поляков, сколько от белорусов? Ответ прост. Потому что правдивая трактовка событий разрушит имперский миф об «извечной дружбе» русского и белорусского народов, и о кознях «коварных поляков».

