Норвегия выделит $7 миллиардов на украинскую оборону 4.11.2025, 21:05

Также Киев и Осло развернут совместное оборонное производство на украинской территории.

Норвегия в следующем году выделит Украине семь миллиардов долларов на оборонные нужды. Также Украина и Норвегия развернут совместное оборонное производство на украинской территории.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль сообщил, что во время рабочего визита в Норвегию встретился со своим коллегой Торе Сандвиком и получил приглашение на встречу министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF). Украина впервые примет участие в таком формате.

Также по итогам встречи подписано несколько документов:

меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках совместных соглашений между государствами;

меморандум о создании совместного оборонного предприятия в Украине силами украинской и норвежской компаний.

«Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам», - отметил министр.

Шмыгаль добавил, что Сандвик со своей стороны подтвердил дальнейшую поддержку Украины. Норвегия в следующем году выделит семь миллиардов долларов, чтобы помочь Украине обеспечить оборонные нужды.

«Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей», - резюмировал Шмыгаль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com