Норвегия выделит $7 миллиардов на украинскую оборону
- 4.11.2025, 21:05
Также Киев и Осло развернут совместное оборонное производство на украинской территории.
Норвегия в следующем году выделит Украине семь миллиардов долларов на оборонные нужды. Также Украина и Норвегия развернут совместное оборонное производство на украинской территории.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль сообщил, что во время рабочего визита в Норвегию встретился со своим коллегой Торе Сандвиком и получил приглашение на встречу министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF). Украина впервые примет участие в таком формате.
Также по итогам встречи подписано несколько документов:
меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках совместных соглашений между государствами;
меморандум о создании совместного оборонного предприятия в Украине силами украинской и норвежской компаний.
«Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам», - отметил министр.
Шмыгаль добавил, что Сандвик со своей стороны подтвердил дальнейшую поддержку Украины. Норвегия в следующем году выделит семь миллиардов долларов, чтобы помочь Украине обеспечить оборонные нужды.
«Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей», - резюмировал Шмыгаль.