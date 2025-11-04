закрыть
Зеленский хочет стать президентом страны ЕС

1
  • 4.11.2025, 22:23
Зеленский хочет стать президентом страны ЕС

Он верит, что Украина станет членом Евросоюза раньше 2030 года.

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина станет членом ЕС раньше 2030 года. Об этом президент сказал 4 ноября во время онлайн-включения на саммите по вопросам расширения ЕС.

Видеозапись опубликована в YouTube Euronews.

На вопрос, как видит шансы Украины вступить в ЕС до 2030 года и свои шансы стать тем президентом, который «привел Украину в ЕС», Зеленский ответил: «Хотелось бы верить, что Украина будет в ЕС раньше. Возможно, это звучит нереалистично – но и защита независимости Украины от России также звучало нереалистично «.

По мнению президента, было бы честным, если бы «Украина по завершении войны стала полноправным членом ЕС».

«Безусловно, я бы хотел быть президентом Украины, которая есть в ЕС. Но это не значит абсолютно, что это для меня самое главное. Главное – чтобы Украина смогла вступить в ЕС. А кто уже будет президентом в этот момент – это второстепенно», – отметил Зеленский.

