Зеленский хочет стать президентом страны ЕС

Зеленский хочет стать президентом страны ЕС1
- 4.11.2025, 22:23
Он верит, что Украина станет членом Евросоюза раньше 2030 года.
Президент Владимир Зеленский верит, что Украина станет членом ЕС раньше 2030 года. Об этом президент сказал 4 ноября во время онлайн-включения на саммите по вопросам расширения ЕС.
Видеозапись опубликована в YouTube Euronews.
На вопрос, как видит шансы Украины вступить в ЕС до 2030 года и свои шансы стать тем президентом, который «привел Украину в ЕС», Зеленский ответил: «Хотелось бы верить, что Украина будет в ЕС раньше. Возможно, это звучит нереалистично – но и защита независимости Украины от России также звучало нереалистично «.
По мнению президента, было бы честным, если бы «Украина по завершении войны стала полноправным членом ЕС».
«Безусловно, я бы хотел быть президентом Украины, которая есть в ЕС. Но это не значит абсолютно, что это для меня самое главное. Главное – чтобы Украина смогла вступить в ЕС. А кто уже будет президентом в этот момент – это второстепенно», – отметил Зеленский.