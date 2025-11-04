NYT: США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы 3 4.11.2025, 23:39

1,224

Дни Мадуро сочтены?

Администрация США рассматривает три возможных варианта военных мер в отношении Венесуэлы, включая авиаудары и операции специальных подразделений. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Согласно материалам издания, первый сценарий предполагает нанесение авиаударов по военным объектам с целью лишить диктатора Николаса Мадуро военной поддержки. Второй вариант предусматривает отправку сил специального назначения для захвата или устранения Мадуро.

«Третий вариант предполагает гораздо более сложный план отправки контртеррористических сил США для захвата контроля над аэродромами и, по меньшей мере, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы», — пишет газета.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

