закрыть
5 ноября 2025, среда, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы

3
  • 4.11.2025, 23:39
  • 1,224
NYT: США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы

Дни Мадуро сочтены?

Администрация США рассматривает три возможных варианта военных мер в отношении Венесуэлы, включая авиаудары и операции специальных подразделений. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Согласно материалам издания, первый сценарий предполагает нанесение авиаударов по военным объектам с целью лишить диктатора Николаса Мадуро военной поддержки. Второй вариант предусматривает отправку сил специального назначения для захвата или устранения Мадуро.

«Третий вариант предполагает гораздо более сложный план отправки контртеррористических сил США для захвата контроля над аэродромами и, по меньшей мере, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы», — пишет газета.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип