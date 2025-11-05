Генерал США Бен Ходжес: Лукашенко должен знать, что его привлекут к ответственности 5.11.2025, 11:56

1,734

Бен Ходжес

Фото: Getty Images

Экс-командующий американской армией в Европе дал эксклюзивное интервью сайту Charter97.org.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org рассказал о главной уязвимости россиян, прокомментировал гибридные атаки режимов Лукашенко и Путина на Литву и призвал Запад к более решительным шагам.

— В последнее время Россия резко активизировала провокации на территории Европейского союза с многочисленными нарушениями воздушного пространства НАТО беспилотниками и самолетами. Что затеяли русские?

— Эти операции в «серой зоне», которые Россия проводит против стран НАТО, направлены на то, чтобы напугать людей и отвадить страны от поддержки Украины, оказать давление на правительства, чтобы они прекратили поддержку. Это первая цель российской стороны.

Вторая цель — дестабилизировать страны, чтобы люди потеряли доверие к своим правительствам и друг к другу. Дезинформация, вмешательство в выборы, поддержка экстремистских организаций — все это часть общей операции в «серой зоне», направленной на дестабилизацию Европы.

Наконец, я рассматриваю это как тест. Они проверяют, насколько хороша наша оборона, насколько быстро мы можем реагировать. Можем ли мы идентифицировать то, что они делают, и есть ли у нас воля? Пока Кремль не понесет ответственности за свои действия, это будет продолжаться.

— В последние недели в аэропорту Вильнюса неоднократно возникали серьезные перебои в работе из-за десятков метеозондов, прилетавших из Беларуси. Как ЕС должен отреагировать на эту гибридную деятельность при активном участии союзника Путина Лукашенко?

— Я думаю, закрытие границы было правильным шагом со стороны Литвы. Интересно, сможет ли Frontex (Европейское агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств-членов Европейского союза — прим.) играть здесь более активную роль в защите границ Европейского cоюза (полагаю, это включает в себя нарушения воздушного пространства, особенно такие случаи, как воздушные шары). Думаю, определить, откуда прилетают эти шары, не является невозможным. Если выделить достаточно ресурсов на надзор, можно будет определить их происхождение. А затем найти способы помешать Беларуси продолжать это делать. Я не думаю, что это просто контрабандисты. Если это не организовано, то, безусловно, происходит при попустительстве режима.

— Лукашенко публично признал, что белорусские пограничники «наверняка видели» воздушные шары, летящие из Беларуси в Литву». Как помешать режиму продолжать эту деятельность?

— Прежде всего, нужно изменить представление. Используйте датчики, радары и другие приборы, чтобы определить, откуда они летят, чтобы можно было найти виновных. В этом и заключается проблема, когда речь идет об операциях в серой зоне. Они всегда действуют таким образом, что неясно, кто несет ответственность. Это как с судами теневого флота — они не ходят под российским флагом, но все знают, что они перевозят российскую нефть, и большинство людей понимают, что большинство этих судов не имеют надлежащих флагов, страховки или регистрации.

Думаю, подобные действия должны стать точкой приложения усилий не только для Литвы, но и для Frontex — использовать свои ресурсы для выявления и доведения до сведения режима Лукашенко, что он будет привлечен к ответственности. Каждый раз, когда такое будет происходить, придется заплатить цену — идет ли речь о закрытии границы, или усложнениях. Есть еще много инструментов, например, санкции. Кроме того, я думаю, что внутри Беларуси есть люди, которые хотели бы помочь пресечь эту деятельность. Опубличивание мест, где это происходит, привлечение внимания к этому, я думаю, поможет этому помешать.

— Вы упомянули, что одна из предполагаемых целей России в ходе усиления провокаций — дестабилизация европейских правительств. Может ли это быть подготовкой к полноценной агрессии или это больше похоже на отвлечение внимания?

— Это не вопрос «или, или» — возможно и то, и другое. Не знаю, есть ли точные временные рамки, но Россия открыто заявила, чего она хочет: это Молдова, Эстония, Латвия, Литва и уничтожение Украины. Очевидно, если они увидят возможности, создаваемые этой дестабилизацией, особенно если мы позволим Украине потерпеть неудачу, думаю, риск того, что Россия сделает следующий шаг, возрастет.

— Готов ли ЕС в военном отношении к новым вызовам современной войны с использованием беспилотников и современных технологий?

— Это не задача ЕС. Именно для этого существует НАТО — оборонительный альянс. Страны НАТО, большинство из которых также входят в Европейский союз, должны продолжать работать в составе альянса, чтобы выполнять свои задачи в соответствии с различными общими планами, утвержденными военным союзом. У каждой страны есть обязанность уметь защитить себя.

Готовы ли они? Нет. Лучше ли мы, чем были пару лет назад? Да. Готовность — это не конечная цель, это процесс: постоянная подготовка, постоянная модернизация. Практически ни одна армия не имеет кадров в таком количестве, которое, по ее мнению, является достаточным. Противовоздушная и противоракетная оборона — это то, что нужно практиковать. Мы недостаточно это отрабатывали. Это бесконечное множество вещей, которые нужно сделать. Но такова природа сдерживания: русские должны верить, что страны готовятся, что Россия потерпит неудачу, если они нападут.

— Если вспомнить действия России за последний месяц: Дания, Эстония, Польша, Литва, Бельгия, Нидерланды — разве эти страны не стали больше осознавать, что происходит, и с большим старанием готовиться к будущей агрессии, вместо того чтобы испугаться и отвернуться от Украины?

— Правительства — конечно, но целью являются определенные слои населения. Русские занимались инфильтрацией. Одна из крупнейших политических партий в каждой стране, как правило, правого толка, прокремлевская и против поддержки Украины. Несмотря на то, что перечисленные вами страны поддерживают Украину, внутри каждой из них растет политическое движение, поддерживаемое Россией, которое, как правило, прокремлевское и выступает против поддержки Украины. Все это взаимосвязано.

— Если бы США предоставили Украине «Томагавки», изменило ли бы это ситуацию на поле боя?

— Это стало бы существенным дополнением к тому, что Украина уже делает для уничтожения российской нефтегазовой инфраструктуры. Думаю, у Украины есть своя теория победы. Она включает в себя уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры, потому что именно так Россия платит за эту войну. Если удастся уничтожить ее или серьезно нарушить (плюс нарушить движение судов теневого флота, перевозящих российскую нефть в Китай и Индию), России станет гораздо сложнее оплачивать войну.

«Томагавки» стали бы существенным дополнением к тому, что Украина уже делает, используя собственные крылатые ракеты и беспилотники большой дальности, особенно если их будет много. Если бы их было всего 10, 20 или 50, это не имело бы большого значения. Но несколько сотен — это может принести ощутимый эффект. Поэтому я считаю ошибкой США не предоставлять их, так же как ошибкой Германии — не поставлять ракеты Taurus. Эти дальнобойные высокоточные средства могут предоставить Украине возможности не только для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры, но и для уничтожения российской логистики, аэродромов, штабов — если получится уничтожить все это, то тогда почти не имеет значения, сколько у России солдат.

— Как вы оцениваете ситуацию стратегически? Очевидно, что на линии фронта сложилась патовая ситуация. Однако Путин играет в долгую: у него много человеческих ресурсов, увеличена военная промышленность. С другой стороны, Украина взяла под прицел нефтегазовую инфраструктуру. Куда склоняется чаша весов стратегически?

— Вспомним, эта война длится уже 11 с половиной лет, и у России было полное преимущество, но они все еще контролируют лишь только около 20% Украины. Они сражаются за Покровск уже больше года, потеряли сотни тысяч убитыми и ранеными в этом районе. Даже если они в конце концов возьмут Покровск, что тогда? У России просто нет возможностей прорвать украинскую оборону. Здесь сложилась своего рода патовая ситуация.

Тем временем Украина ведет другой тип войны на оперативном уровне, направленной на российскую нефтегазовую инфраструктуру, чтобы помешать ей экспортировать свою продукцию в Китай и Индию. На мой взгляд, это правильное направление, и именно в этом направлении мы все должны поддерживать украинскую сторону: либо инвестируя в ее оборону, либо предоставляя ей эти возможности.

У Украины есть проблемы. Она также несет огромные потери, а Россия непрерывно атакует энергосистему Украины и гражданские объекты. Это не то, через что хочется проходить год за годом. Я не хочу ставить сроки, но уверен, что если через год мы поговорим с вами, ситуация, вероятно, будет во многом похожа на нынешнюю, если только не произойдет что-то значительное извне для любой из сторон.

— Какие уязвимости России вы видите?

— Кремль, похоже, избегает привлечения солдат из Санкт-Петербурга и Москвы. Они вербуют в основном из других регионов страны, потому что, как мне кажется, хотят избежать большого количества похорон в этих гороах. Таким образом, эти два мегаполиса, похоже, не так сильно пострадали от потерь. Это говорит мне о том, что Кремль обеспокоен общественным мнением, но речь не идет о протестах на улицах — я не думаю, что этого произойдет.

Главная уязвимость России — это то, что веками было ее силой. Из-за размеров и огромных просторов России цари всегда могли поглотить вторгающуюся армию. Я думаю, что размер страны стал уязвимостью, потому что Украина имеет возможность достичь практически любой цели, будь то с помощью крылатой ракеты, беспилотника большой дальности или даже что-то вроде операции «Паутина», когда они смогли доехать даже до базы на севере. Из-за своих размеров Россия фактически не может защитить все. Раньше она полагалась на огромную территорию как на защиту — думаю, этого больше нет. Так что это уязвимость, которой украинцы будут продолжать пользоваться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com