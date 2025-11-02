закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бельгии неизвестные дроны шпионили за F-16

  • 2.11.2025, 21:07
В Бельгии неизвестные дроны шпионили за F-16

Они залетели на стратегическую авиабазу.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в эти выходные над военными базами заметили неизвестные дроны. Они были предназначены для шпионажа за истребителями и боеприпасами, передает его слова Politico.

«Они [дроны] прилетают шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и получить другую важную стратегическую информацию», — заявил он бельгийскому изданию RTBF.

Также министр заявил, что начато расследование после сообщений о беспилотниках, пролетающих над военной базой Кляйне-Брогель. Она является ключевой для обороны Бельгии: там размещены истребители F-16, способные нести ядерное оружие, также там будут расположены F-35. На авиабазе есть американцы.

«Россияне пытаются сделать это [шпионить] во всех европейских странах. Или это сейчас россияне? Я не могу этого сказать, но мотивы понятны, и способы делать такие вещи также очень понятны», — добавил министр.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников