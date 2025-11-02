В Бельгии неизвестные дроны шпионили за F-16 2.11.2025, 21:07

Они залетели на стратегическую авиабазу.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в эти выходные над военными базами заметили неизвестные дроны. Они были предназначены для шпионажа за истребителями и боеприпасами, передает его слова Politico.

«Они [дроны] прилетают шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и получить другую важную стратегическую информацию», — заявил он бельгийскому изданию RTBF.

Также министр заявил, что начато расследование после сообщений о беспилотниках, пролетающих над военной базой Кляйне-Брогель. Она является ключевой для обороны Бельгии: там размещены истребители F-16, способные нести ядерное оружие, также там будут расположены F-35. На авиабазе есть американцы.

«Россияне пытаются сделать это [шпионить] во всех европейских странах. Или это сейчас россияне? Я не могу этого сказать, но мотивы понятны, и способы делать такие вещи также очень понятны», — добавил министр.

