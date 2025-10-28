Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук

Вильнюс оказался на переднем крае гибридной агрессии против НАТО.

После начала агрессии России против Украины в 2022 году страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) ощущают значительно возросшую угрозу своей безопасности. Эти небольшие государства на восточном фланге НАТО и ЕС давно находятся в поле зрения Москвы. Они являются одними из самых последовательных союзников Украины и резких критиков Кремля, что делает их потенциальной мишенью для ответных действий России. Прямая военная атака на страны Балтии маловероятна из-за гарантии коллективной обороны НАТО (статья 5), однако Россия все активнее задействует гибридные методы давления, стараясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

Особенно в уязвимом положении находится Литва. В октябре 2025 года Литва временно закрыла все погранпереходы с Беларусью для большинства категорий путешественников. Этому предшествовал новый вид провокации: в небо регулярно запускались воздушные шары с контрабандными грузами (например, сигаретами), которые пересекали границу и вынуждали приостанавливать работу аэропортов. За одну неделю аэропорт Вильнюса четырежды прекращал прием и вылет самолетов из-за сообщений о замеченных аэростатах, запущенных с белорусской стороны. Правительство Литвы охарактеризовало эти эпизоды как «гибридные атаки», обвиняя режим Александра Лукашенко в том, что он намеренно не пресекает деятельность подобных «контрабандных дронов».

Еще одним уязвимым местом для Литвы остается транзит в российский эксклав (Калининградскую область). Исторически сообщение между основной территорией РФ и Калининградом проходит через литовскую землю (железной дорогой и автотрассами) в соответствии с соглашениями между Москвой и Брюсселем, заключенными при вступлении Литвы в ЕС. Однако после начала полномасштабной войны в Украине Литва стала строго соблюдать санкционные режимы Евросоюза, что привело к острому конфликту с Россией летом 2022 года. В июне 2022 Литва прекратила транзит через свою территорию ряда санкционных российских товаров. В частности, металлов, цемента, алкогольной продукции, угля и нефтепродуктов (поэтапно, согласно вступлению в силу пакетов санкций ЕС). Фактически, литовские железнодорожные службы уведомили клиентов, что с 17 июня 2022 года любые грузы, подпадающие под санкции, более не пропускаются в Калининград или из него.

В европейских и российских экспертных кругах давно говорят о риске военной эскалации вокруг так называемого Сувалкского коридора, узкого 70-километрового сухопутного участка на стыке границ Польши, Литвы, Беларуси и Калининградской области. Именно через него гипотетически мог бы пройти наземный маршрут, силой пробитый Россией к своему эксклаву, минуя литовские ограничения. Недаром Сувалкский коридор часто называют «ахиллесовой пятой» Альянса: если Россия отрежет Литву, Латвию и Эстонию, захватив этот участок, то сухопутное сообщение Балтии с остальными странами НАТО будет прервано.

Открытая военная агрессия против стран Балтии для России сопряжена с риском немедленного втягивания НАТО в войну. Поэтому Кремль прибегает к стратегии гибридной войны, сочетанию военного давления с нелетальными подрывными методами. В последние годы фиксируется множество примеров таких гибридных атак против Балтии. Их цель в том, чтобы сеять страх, расколоть общество, подорвать экономику и политическую стабильность этих стран, не переходя формально порог прямого вооруженного нападения.

Основные инструменты гибридной агрессии включают: дезинформацию и пропаганду, кибератаки, экономический шантаж (особенно энергетический), скрытые диверсии и саботаж, использование меньшинств или уязвимых групп внутри стран, а также инструментализацию миграции как средства давления. Все эти механизмы Россия уже так или иначе применяла в отношении Балтийских государств.

Информационные атаки со стороны Москвы стали рутиной: прокремлевские СМИ и сотни анонимных каналов в соцсетях систематически распространяют фейковые новости и вбросы, направленные против властей Литвы, Латвии и Эстонии. Темы варьируются от переписывания исторической памяти (например, оправдание советской оккупации Прибалтики) до разжигания недовольства по поводу присутствия НАТО. Отдельная линия пропаганды – сеять сомнения в необходимости поддерживать Украину, внушить населению стран Балтии усталость от санкций и войны.

Кибервойна – это еще один фронт. Российские хакерские группы, связанные с ГРУ и ФСБ, не раз атаковали сети государственных учреждений и стратегических предприятий Балтии. В 2023 году во время саммита НАТО в Вильнюсе литовские сети подверглись массовым DDoS-атакам, а на различных взломанных сайтах появилась фальшивая информация, призванная сорвать подготовку к саммиту. Литовская разведка ежегодно предупреждает, что Россия остается главным источником киберугроз. Взлому подвергаются информационные системы энергетики, транспорта, связи. Все, что может нарушить нормальную жизнь.

Диверсии и тайные операции – это наиболее тревожное измерение гибридной войны. Весной 2024 года в Вильнюсе произошло возгорание на складе компании IKEA. Позже литовские правоохранители заявили, что это был умышленный поджог, организованный российской военной разведкой (ГРУ). Задержанные подозреваемые планировали подобные акции и в Латвии. Литовская прокуратура квалифицировала поджог как террористический акт, направленный на запугивание населения и попытку заставить Литву сократить поддержку Украине. Также отмечены инциденты GPS-глушения. Литва и Эстония жаловались, что российские военные периодически глушат сигнал GPS около их аэропортов, из-за чего гражданские самолеты теряют навигацию на короткое время. Это могло привести к авариям, и рассматривается как намеренная провокация для проверки готовности и устойчивости критической инфраструктуры.

Россия прибегает и к более изощренным схемам: скрытая переброска вооружений или опасных грузов через территорию Балтии. Так, в 2024 году на транзитных складах в Германии и Великобритании в почтовых отправлениях, отправленных из Литвы, обнаружили спрятанные воспламеняющиеся устройства. Подобные операции «под чужим флагом» призваны посеять недоверие между союзниками и втянуть прибалтийские страны в скандалы.

Страны Балтии на собственном опыте убедились, что угроза со стороны России имеет комплексный и долговременный характер. Начиная с 2014 года (аннексии Крыма) и особенно после 2022 года (вторжения в Украину) Москва усилила агрессивную риторику и враждебные акции в адрес Литвы, Латвии и Эстонии. Хотя прямое военное нападение сдерживается фактом натовских гарантий, гибридная агрессия стала для Балтии повседневной реальностью. Недавно глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин открыто пригрозил, что в случае конфликта с НАТО Польша и страны Балтии «первыми почувствуют на себе удар». Подобные заявления лишь подтверждают вывод: Россия имеет серьезные агрессивные намерения в отношении стран Балтии и ищет способы реализовать их, не рискуя немедленно получить отпор всего альянса НАТО.

Очевидно, Россия прямо сейчас не готова к прямой и масштабной агрессии против НАТО. Цели России сейчас более приземленные: показать слабость безопасности «Запада», сеять там взаимное недоверие, чтобы потом через своих агентов влияния раздувать недовольство поддержкой Украины и противостоянием с Россией. Но конечные цели остаются неизменными. Такими, как в легендарном «ультиматуме» от российского МИД. Он был опубликован осенью 2021 года и там речь шла о возвращении России контроля над Восточное Европой. И если сейчас у России нет для этого сил, это не значит что цели изменились. Ситуация с перманентной гибридной агрессией против Литвы лучше всего это подтверждает.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

