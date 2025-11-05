закрыть
5 ноября 2025, среда, 22:34
У Belavia появились новые рейсы

  • 5.11.2025, 22:24
У Belavia появились новые рейсы

Погреться за рубежом во время морозов на родине станет проще.

В расписании Belavia появляется все больше рейсов, рассказали в пресс-службе компании.

Теперь погреться за рубежом во время морозов на родине станет проще.

Белорусский авиаперевозчик переходит на зимнее расписание. В Belavia ответили, куда полетят самолеты из минских и региональных воздушных гаваней.

Итак, этой зимой полетим в Астану и с 18 декабря в Алматы. Также рейсы будут в Баку, Батуми и Дели, а еще в Дубай, Екатеринбург и Ереван. Так же есть возможность слетать в Казань, Калининград или Кутаиси. Не обойдется и без Шри-Ланки – самолет приземлится в Маттале.

Остается в расписании и Москва (до Внуково, Домодедово и Шереметьево), Санкт- Петербург и Сочи, а еще китайская Санья и Урумчи.

Предложат рейсы и до Стамбула, Ташкента, Тбилиси и Туркменбаши.

Теперь в Санью «васильковые» самолеты полетят дважды в неделю (по средам и субботам), а в Дубай… Ежедневно!

В стороне не остаются и региональные аэропорты: из Бреста, Гомеля и Могилева Belavia направится в Москву.

