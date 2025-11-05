Зеленский: Украинские подразделения имеют «необходимые результаты» в районе Покровска

Зеленский: Украинские подразделения имеют «необходимые результаты» в районе Покровска1
- 5.11.2025, 22:52
Ранее ВСУ зачистили здание горсовета Покровска и подняли там флаг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «есть необходимые результаты у подразделений», которые находятся в районе Покровска Донецкой области.
«Есть необходимые результаты и у наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область», — сказал Зеленский во время вечернего обращения в среду, 5 ноября.
Ранее сообщалось, что штурмовики 425-го отдельного штурмового полка Скала вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске.
В заявлении Генштаба говорилось, что Силы обороны продолжают ударно-поисковые действия в Покровске, окружения украинских подразделений и частей нет.