Зеленский: Украинские подразделения имеют «необходимые результаты» в районе Покровска 1 5.11.2025, 22:52

Владимир Зеленский

Ранее ВСУ зачистили здание горсовета Покровска и подняли там флаг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «есть необходимые результаты у подразделений», которые находятся в районе Покровска Донецкой области.

«Есть необходимые результаты и у наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область», — сказал Зеленский во время вечернего обращения в среду, 5 ноября.

Ранее сообщалось, что штурмовики 425-го отдельного штурмового полка Скала вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске.

В заявлении Генштаба говорилось, что Силы обороны продолжают ударно-поисковые действия в Покровске, окружения украинских подразделений и частей нет.

