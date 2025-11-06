СМИ: Украина ударила по одной из крупнейших тепловых электростанций России

СМИ: Украина ударила по одной из крупнейших тепловых электростанций России5
- 6.11.2025, 9:41
Она вырабатывает около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии.
Украинские дроны в ночь на 6 ноября атаковали «объекты энергетической инфраструктуры» в Волгореченске Костромской области РФ, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
По данным Astra, целью атаки украинских беспилотников стала Костромская ГРЭС — третья по установленной мощности тепловая электростанция России. Она вырабатывает около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии, следует из данных «Интер РАО». На станции установлены восемь энергоблоков мощностью по 330 и 300 МВт и уникальный энергоблок «миллионник» мощностью 1200 МВт. Жители Волгореченска сообщили об огненном зареве, которое охватило станцию после ударов.