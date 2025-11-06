Дроны поразили ГРЭС в российском Волгореченске
- 6.11.2025, 8:32
Моменты прилетов показали на видео.
В ночь на 6 ноября ударные беспилотники атаковали тепловую электростанцию в городе Волгореченск, Костромской области РФ, имеющую мощность 3600 МВт, сообщает «Фокус».
«Волгореченск, Костромская область, была атакована ГРЭС», — говорится в подписи к видео, на котором зафиксированы моменты прилетов по российской электростанции.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников около 6 утра по киевскому времени сообщил, что в Волгореченске была отражена атака дронов.
«Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько громких «хлопков». Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет», — пояснил Ситников.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по ГРЭС в Волгореченске.
Отметим, что Костромская ГРЭС — это тепловая электростанция, расположенная в городе Волгореченск на правом берегу реки Волга.