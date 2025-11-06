Генерал США: Литва правильно отреагировала на действия режима Лукашенко 1 6.11.2025, 11:14

Бен Ходжес

Белорусские власти должны знать, что их привлекут к ответственности.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org прокомментировал гибридные атаки режимов Лукашенко и Путина на Литву:

— Я думаю, закрытие границы было правильным шагом со стороны Литвы. Интересно, сможет ли Frontex (Европейское агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств-членов Европейского союза — прим.) играть здесь более активную роль в защите границ Европейского cоюза (полагаю, это включает в себя нарушения воздушного пространства, особенно такие случаи, как воздушные шары). Думаю, определить, откуда прилетают эти шары, не является невозможным. Если выделить достаточно ресурсов на надзор, можно будет определить их происхождение. А затем найти способы помешать Беларуси продолжать это делать. Я не думаю, что это просто контрабандисты. Если это не организовано, то, безусловно, происходит при попустительстве режима.

— Лукашенко публично признал, что белорусские пограничники «наверняка видели» воздушные шары, летящие из Беларуси в Литву». Как помешать режиму продолжать эту деятельность?

— Прежде всего, нужно изменить представление. Используйте датчики, радары и другие приборы, чтобы определить, откуда они летят, чтобы можно было найти виновных. В этом и заключается проблема, когда речь идет об операциях в серой зоне. Они всегда действуют таким образом, что неясно, кто несет ответственность. Это как с судами теневого флота — они не ходят под российским флагом, но все знают, что они перевозят российскую нефть, и большинство людей понимают, что большинство этих судов не имеют надлежащих флагов, страховки или регистрации.

Думаю, подобные действия должны стать точкой приложения усилий не только для Литвы, но и для Frontex — использовать свои ресурсы для выявления и доведения до сведения режима Лукашенко, что он будет привлечен к ответственности. Каждый раз, когда такое будет происходить, придется заплатить цену — идет ли речь о закрытии границы, или усложнениях. Есть еще много инструментов, например, санкции. Кроме того, я думаю, что внутри Беларуси есть люди, которые хотели бы помочь пресечь эту деятельность. Опубличивание мест, где это происходит, привлечение внимания к этому, я думаю, поможет этому помешать.

