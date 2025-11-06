ИИ по-разному влияет на полушария мозга 6.11.2025, 16:31

Мир участвует в глобальном эксперименте, последствия которого еще предстоит изучить.

На фоне стремительного распространения генеративного искусственного интеллекта появилась новая популярная теория: якобы массовое использование чат-ботов усиливает аналитические способности человека (связанные с «левым полушарием») и ослабляет творческие («правое полушарие»), пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Миллионы пользователей ежедневно обращаются к ИИ за решениями задач, что, по мнению сторонников гипотезы, развивает логическое мышление, но не дает достаточно пищи творческой части.

Некоторые исследователи опасаются, что человечество может стать слишком рациональным, потеряв способность к креативному мышлению. Другие же считают, что творческая часть мозга, наоборот, будет компенсировать доминирование логики, вынужденно активизируясь.

Однако специалисты отмечают, что сама теория о четком разделении функций полушарий давно считается упрощенной. Исследования показывают, что мозг работает комплексно, а творческие и аналитические процессы задействуют обе части одновременно. Следовательно, утверждение, что ИИ воздействует только на «левое полушарие», научных оснований не имеет.

Кроме того, генеративный ИИ активно используется и для творчества — создания текстов, изображений, музыки, видео. Поэтому он способен стимулировать не только логическое, но и художественное мышление.

