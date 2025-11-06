Украина нанесла рекордное число ударов по российской электроэнергетике 1 6.11.2025, 17:56

Интенсивность ударов начала расти в сентябре.

В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Костромской ГРЭС, одной из крупнейших тепловых электростанций России. Это как минимум 27-я атака по объектам российской электроэнергетики с начала осени, свидетельствует анализ «Агентства». Годом ранее такое же число ударов было нанесено за 12 месяцев. В ноябре интенсивность ударов, судя по первым дням, продолжила расти. Военные эксперты считают усиление атак на российскую энергетику попыткой украинских властей создать у россиян запрос на прекращение войны, пишет «Агентство».

Согласно фото и видео с места нанесения удара по Костромской ГРЭС, опубликованных изданием ASTRA, в ходе атаки предположительно загорелась газораспределительная площадка. По заявлениям администрации города, атака была отражена, энергоснабжение нарушено не было.

Костромская ГРЭС — третья по мощности тепловая электростанция России (3720 МВт). Она производит около 1,5% от общего объема производимой в России электроэнергии, говорится в группе ГРЭС во «ВКонтакте».

С начала ноября это уже как минимум восьмая атака ВСУ по объектам российской электроэнергетики, свидетельствует анализ «Агентства». Всего с начала года Украина осуществила как минимум 38 атак по электрообъектам в российском тылу (мы считали удары по территории России и Крыму).

Интенсивность ударов начала расти в сентябре. Если с января по август федеральные СМИ, телеграм-каналы и власти сообщали лишь об 11 ударах, то в сентябре было зафиксировано уже шесть атак, а в октябре — 14.

В сентябре атакам подвергались объекты в Белгородской, Брянской, Курской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. В октябре дважды были атакованы объекты в Брянской, Ростовской и Ульяновской областях, по одному разу — во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской и Орловской областях и в Крыму. За неполную неделю ноября атаки были зафиксированы во Владимирской, Костромской, Липецкой и Орловской областях, еще по два удара были нанесены в Волгоградской и Курской областях.

В 2022-2024 годах ВСУ атаковали российские энергообъекты реже. За весь 2024 год сообщалось о 27 атаках. Больше всего атак пришлось на июль (6 ударов), апрель (4) и сентябрь (4). В 2023 году известно о 16 атаках, а в 2022 году — шести.

«Насколько мы понимаем, электроэнергетика является по международному праву гражданской инфраструктурой, и до конца сентября Украина редко по ней била», — подтвердил «Агентству» аналитик CIT. По его словам, удары по небольшим распределительным подстанциям недалеко от границы наносились и раньше, но примерно в начале ноября началась кампания против больших подстанций и электростанций.

Напрямую на военные действия удары по электроэнергетике, как и удары по НПЗ, не влияют, но может быть косвенный эффект через экономику, отметили в CIT.

Подобные удары могут наноситься в логике войны на истощение, чтобы вызвать непосредственный экономический ущерб и спровоцировать запрос на прекращение войны у россиян, сказал «Агентству» военный аналитик Кирилл Михайлов. По этой же логике ВСУ атакуют и объекты российской нефтепереработки, отметил эксперт.

В CIT предполагают, что активизация кампании против российской энергетики связана с политическим решением Киева. Михайлов также предположил, что ВСУ начали выполнять обещание Зеленского давать зеркальный ответ на российские атаки по украинским энергетическим объектам. Украинский президент в конце сентября говорил, что Дональд Трамп одобрил удары Украины по российской энергетической инфраструктуре.

Контекст. С конца июля Украина усилила атаки по российской нефтегазовой инфраструктуре. По подсчетам «Агентства», к концу октября было нанесено не менее 43 ударов по 22 российским НПЗ. Украинские атаки привели к кризису на внутреннем рынке и оскращению экспорта нефтепродуктов. В сентябре объем экспорта упал до 2,4 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за последние десять лет, не считая апреля 2020 года, когда экспорт значительно сократился из-за пандемии коронавируса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com