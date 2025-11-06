закрыть
Глава Минобороны Великобритании: Трамп способен усадить Путина за стол переговоров

1
  • 6.11.2025, 18:46
Глава Минобороны Великобритании: Трамп способен усадить Путина за стол переговоров
Джон Хили

Коалиция союзников Украины окажет всяческое содействие.

Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп способен добиться начала мирных переговоров между Москвой и Киевом, несмотря на отсутствие прогресса на дипломатическом направлении, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Отвечая на вопрос Politico о том, не сложнее ли добиться прекращения огня в Украине, чем в секторе Газа, Хили отметил, что сравнивать эти ситуации нельзя — за одним исключением.

«Президент Трамп — та фигура, которая может привести Путина к столу переговоров, та фигура, которая потенциально может прекратить боевые действия», — сказал министр, находясь на борту самолета, направлявшегося из Норвегии в Париж для встречи с новым министром обороны Франции. Трамп ранее сыграл ключевую роль в достижении шаткого режима прекращения огня между Израилем и Хамас.

Хили подчеркнул, что коалиция союзников Украины, обязавшихся обеспечить безопасность страны в случае перемирия, «регулярно обновляет планы», чтобы быть готовой обеспечить устойчивый мир, когда он станет возможен. Штаб этой коалиции уже работает в Париже и включает высокопоставленных британских военных.

Заявления министра прозвучали после встречи Объединенных экспедиционных сил в Буде (Норвегия), где участники подписали новое партнерское соглашение с Украиной.

Тем временем Путин не меняет свою позицию после отмененной встречи с Трампом в Венгрии и решения Вашингтона ввести санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России. Напряженность между США и Россией продолжает расти, обе стороны допускают возможность возобновления ядерных испытаний.

