Глава Минобороны Великобритании: Трамп способен усадить Путина за стол переговоров

Глава Минобороны Великобритании: Трамп способен усадить Путина за стол переговоров1
- 6.11.2025, 18:46
Коалиция союзников Украины окажет всяческое содействие.
Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп способен добиться начала мирных переговоров между Москвой и Киевом, несмотря на отсутствие прогресса на дипломатическом направлении, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Отвечая на вопрос Politico о том, не сложнее ли добиться прекращения огня в Украине, чем в секторе Газа, Хили отметил, что сравнивать эти ситуации нельзя — за одним исключением.
«Президент Трамп — та фигура, которая может привести Путина к столу переговоров, та фигура, которая потенциально может прекратить боевые действия», — сказал министр, находясь на борту самолета, направлявшегося из Норвегии в Париж для встречи с новым министром обороны Франции. Трамп ранее сыграл ключевую роль в достижении шаткого режима прекращения огня между Израилем и Хамас.
Хили подчеркнул, что коалиция союзников Украины, обязавшихся обеспечить безопасность страны в случае перемирия, «регулярно обновляет планы», чтобы быть готовой обеспечить устойчивый мир, когда он станет возможен. Штаб этой коалиции уже работает в Париже и включает высокопоставленных британских военных.
Заявления министра прозвучали после встречи Объединенных экспедиционных сил в Буде (Норвегия), где участники подписали новое партнерское соглашение с Украиной.
Тем временем Путин не меняет свою позицию после отмененной встречи с Трампом в Венгрии и решения Вашингтона ввести санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России. Напряженность между США и Россией продолжает расти, обе стороны допускают возможность возобновления ядерных испытаний.