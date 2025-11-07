ВСУ начали бить по подстанциям Москвы

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы3
- 7.11.2025, 12:23
Когда столица РФ погрузится в темноту?
Сценарий блэкаута в Москве вполне реален. Силы обороны Украины уже начали бить по подстанциям, которые запитывают российскую столицу. Об этом в интервью «Главреду» рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная
Она отметила, что хотя вокруг Москвы разветвленная энергосеть с несколькими кольцевыми линиями питания и мощной ПВО, потому что туда стянули все возможное. По ее словам, преодолеть эту защиту пока весьма сложно.
Эксперт по ядерной энергетике и безопасности добавила, что подстанция «Владимирская», которая недавно уже была поражена, получает питание от «Ногинской», которая имеет прямую связь с Москвой.
Кошарная отмечает, что в этом районе также размещены крупные энергозатратные промышленные предприятия, например, Липецкий металлургический комбинат и военные заводы. Следовательно, цель ударов - не вызвать массовый блэкаут среди мирного населения, а вывести из строя объекты оборонно-промышленного комплекса.
«Мы не воюем против гражданского населения, в отличие от россиян. Конечно, надо быть очень осторожными, чтобы потом нас не обвиняли в «зеркальных» действиях», - резюмирует она.