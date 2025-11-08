закрыть
8 ноября 2025, суббота, 13:06
Турция выдала ордер на арест Нетаньяху

  • 8.11.2025, 12:42
Турция выдала ордер на арест Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

Также выданы ордера на арест 35 членов правительства и военного руководства.

Суд в Стамбуле по ходатайству Генпрокуратуры выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и еще 35 членов правительства и военного руководства страны. Пресс-релиз выложен в соцсетях ведомства, пишет «Немецкая волна».

Ордера выданы также на арест министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира и командующего ВМС Израиля Давида Саар Салама. Их обвиняют в преступлениях против человечности и геноциде.

«Государство Израиль систематически осуществляет геноцид в Газе, совершая преступления против человечности, в результате которых тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи других получили ранения, а жилые районы стали непригодными для жизни», — говорится в заявлении ведомства.

