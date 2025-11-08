Турция выдала ордер на арест Нетаньяху 8.11.2025, 12:42

Биньямин Нетаньяху

Также выданы ордера на арест 35 членов правительства и военного руководства.

Суд в Стамбуле по ходатайству Генпрокуратуры выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и еще 35 членов правительства и военного руководства страны. Пресс-релиз выложен в соцсетях ведомства, пишет «Немецкая волна».

Ордера выданы также на арест министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, начальника Генштаба Эяля Замира и командующего ВМС Израиля Давида Саар Салама. Их обвиняют в преступлениях против человечности и геноциде.

«Государство Израиль систематически осуществляет геноцид в Газе, совершая преступления против человечности, в результате которых тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи других получили ранения, а жилые районы стали непригодными для жизни», — говорится в заявлении ведомства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com