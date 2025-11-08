закрыть
8 ноября 2025, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России сотни строителей ядерной установки устроили забастовку

3
  • 8.11.2025, 14:57
В России сотни строителей ядерной установки устроили забастовку

Из-за невыплаты зарплаты.

Около 300 сотрудников обособленного подразделения АО «Институт «Оргэнергострой» (Москва), возводящего в Димитровграде Ульяновской области исследовательскую ядерную установку на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР), объявили забастовку из-за двухмесячной задержки заработной платы. Рабочие заявили, что не вернутся на объект до тех пор, пока не получат все положенные выплаты, пишет «Коммерсантъ».

По словам участников протеста, зарплата не выплачивается с сентября 2025 года, командировочные не компенсируются с мая–июня, а отпускные — с августа. Кроме того, на предприятии были отменены обеды и транспорт для персонала, а вахтовиков начали выселять из предоставленного жилья. Обращения в прокуратуру, по словам работников, не дали результата. «Нам нечем платить кредиты, накопились долги, условия проживания ужасные: туалеты переполнены, воду покупаем за свой счет», — пожаловались в видеообращении сотрудники предприятия председателю СКР Александру Бастрыкину.

Рабочие направили коллективное заявление в адрес руководства компании и региональной трудовой инспекции, сославшись на статью 142 Трудового кодекса, которая дает право приостановить работу при задержке зарплаты более чем на 15 дней с сохранением среднего заработка.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов