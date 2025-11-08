В России сотни строителей ядерной установки устроили забастовку

В России сотни строителей ядерной установки устроили забастовку3
- 8.11.2025, 14:57
Из-за невыплаты зарплаты.
Около 300 сотрудников обособленного подразделения АО «Институт «Оргэнергострой» (Москва), возводящего в Димитровграде Ульяновской области исследовательскую ядерную установку на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР), объявили забастовку из-за двухмесячной задержки заработной платы. Рабочие заявили, что не вернутся на объект до тех пор, пока не получат все положенные выплаты, пишет «Коммерсантъ».
По словам участников протеста, зарплата не выплачивается с сентября 2025 года, командировочные не компенсируются с мая–июня, а отпускные — с августа. Кроме того, на предприятии были отменены обеды и транспорт для персонала, а вахтовиков начали выселять из предоставленного жилья. Обращения в прокуратуру, по словам работников, не дали результата. «Нам нечем платить кредиты, накопились долги, условия проживания ужасные: туалеты переполнены, воду покупаем за свой счет», — пожаловались в видеообращении сотрудники предприятия председателю СКР Александру Бастрыкину.
Рабочие направили коллективное заявление в адрес руководства компании и региональной трудовой инспекции, сославшись на статью 142 Трудового кодекса, которая дает право приостановить работу при задержке зарплаты более чем на 15 дней с сохранением среднего заработка.