В России сотни строителей ядерной установки устроили забастовку 3 8.11.2025, 14:57

Из-за невыплаты зарплаты.

Около 300 сотрудников обособленного подразделения АО «Институт «Оргэнергострой» (Москва), возводящего в Димитровграде Ульяновской области исследовательскую ядерную установку на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР), объявили забастовку из-за двухмесячной задержки заработной платы. Рабочие заявили, что не вернутся на объект до тех пор, пока не получат все положенные выплаты, пишет «Коммерсантъ».

По словам участников протеста, зарплата не выплачивается с сентября 2025 года, командировочные не компенсируются с мая–июня, а отпускные — с августа. Кроме того, на предприятии были отменены обеды и транспорт для персонала, а вахтовиков начали выселять из предоставленного жилья. Обращения в прокуратуру, по словам работников, не дали результата. «Нам нечем платить кредиты, накопились долги, условия проживания ужасные: туалеты переполнены, воду покупаем за свой счет», — пожаловались в видеообращении сотрудники предприятия председателю СКР Александру Бастрыкину.

Рабочие направили коллективное заявление в адрес руководства компании и региональной трудовой инспекции, сославшись на статью 142 Трудового кодекса, которая дает право приостановить работу при задержке зарплаты более чем на 15 дней с сохранением среднего заработка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com