ВСУ уничтожили сразу 11 вражеских дронов «Молния»
- 9.11.2025, 22:48
Украинские бойцы провели успешную операцию на Лиманском направлении.
Экипажи батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады провели воздушную спецоперацию по уничтожению вражеских беспилотников «Молния».
Как сообщает «Цензор.НЕТ», «поединок» состоялся на Лиманском направлении.
В результате мастерской работы украинских военных было уничтожено 11 вражеских БПЛА.
Как говорится в сообщении на странице батальона, «Когда враг отправляет смертоносную игрушку - мы даем правильный ответ».
Украинские дронщики добавляют: «Экипажи батальона SIGNUM работают четко и безошибочно: каждый вылет — решение, каждый кадр — доказательство работы».