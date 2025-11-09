закрыть
9 ноября 2025, воскресенье
ВСУ уничтожили сразу 11 вражеских дронов «Молния»

  • 9.11.2025, 22:48
Украинские бойцы провели успешную операцию на Лиманском направлении.

Экипажи батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады провели воздушную спецоперацию по уничтожению вражеских беспилотников «Молния».

Как сообщает «Цензор.НЕТ», «поединок» состоялся на Лиманском направлении.

В результате мастерской работы украинских военных было уничтожено 11 вражеских БПЛА.

Как говорится в сообщении на странице батальона, «Когда враг отправляет смертоносную игрушку - мы даем правильный ответ».

Украинские дронщики добавляют: «Экипажи батальона SIGNUM работают четко и безошибочно: каждый вылет — решение, каждый кадр — доказательство работы».

