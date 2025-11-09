ВСУ уничтожили сразу 11 вражеских дронов «Молния» 9.11.2025, 22:48

Украинские бойцы провели успешную операцию на Лиманском направлении.

Экипажи батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады провели воздушную спецоперацию по уничтожению вражеских беспилотников «Молния».

Как сообщает «Цензор.НЕТ», «поединок» состоялся на Лиманском направлении.

В результате мастерской работы украинских военных было уничтожено 11 вражеских БПЛА.

Как говорится в сообщении на странице батальона, «Когда враг отправляет смертоносную игрушку - мы даем правильный ответ».

Украинские дронщики добавляют: «Экипажи батальона SIGNUM работают четко и безошибочно: каждый вылет — решение, каждый кадр — доказательство работы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com