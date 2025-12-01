Россию атаковали десятки дронов

Россию атаковали десятки дронов2
- 1.12.2025, 9:23
- 6,282
Остановили работу аэропорты.
Над регионами России заметили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По четыре дрона ув Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. По три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, два якобы перехватили в Воронежской области.
По одному дрону уничтожили в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.
В ночь на 1 декабря работу приостанавливали аэропорты Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Волгограда и Тамбова (Донское). На момент подготовки материала прием и отправку рейсов возобновили тамбовская и краснодарская авиагавани.