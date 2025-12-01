Россия ударила ракетой по Днепру 1.12.2025, 13:37

1,336

Коллаж: УНИАН

Есть погибшие и пострадавшие.

Российские войска сегодня утром атаковали ракетой по украинскому Днепр, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

«Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. На данный момент известно о гибели трех человек, еще восемь пострадали. Спасательная операция продолжается... Все службы работают на месте», — сказал он.

Гайваненко добавил, что, по предварительной информации, повреждены станция технического обслуживания и предприятие.

Позже чиновник проинформировал, что количество пострадавших возросло до 15. Трое из них — на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

