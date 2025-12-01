Совет ЕС по иностранным делам обсудит «инновационные решения» по Беларуси 2 1.12.2025, 17:10

1,842

Как бороться с провокациями Лукашенко.

Заместитель министра национальной обороны Каролис Алекса, находящийся с визитом в Брюсселе, заявил, что поднимет в Совете ЕС по иностранным делам вопрос о инновационных решениях, которые позволят сбивать контрабандные воздушные шары, запускаемые с территории Беларуси, пишет LRT.

«Идея всегда присутствует. Пока мы точно не планируем закрывать границу, потому что, по всей видимости, это было бы скорее средством дипломатического воздействия, которое кардинально проблему не решает», — заявил он журналистам.

По словам замминистра, только за ночь в воскресенье было зафиксировано 57 случаев контрабанды воздушных шаров.

«Нам нужно искать другие средства, которые помогли бы достичь результата, но мы никогда не исключаем всех возможностей», — заверил он.

В понедельник Министерство экономики и инноваций Литвы также сообщило, что три консорциума представили лучшие технологические решения по борьбе с контрабандой воздушных шаров — их представляют компании IT Logika, Teltonika и Dangaus ļūdis, и компании получат финансирование в размере 1 миллиона евро.

По словам Якштаса, эта мера поможет в долгосрочной перспективе решить проблему контрабанды воздушных шаров.

«Результаты конкурса показывают, что выбранный путь правильный, мы движемся в правильном направлении», — сказал замминистра.

По его словам, в стране за последние годы усилена деятельность правоохранительных органов, ведется розыск преступников, занимающихся перевозкой контрабанды внутри страны, предпринимаются дальнейшие усилия по ужесточению ответственности за контрабандную деятельность.

Заместитель министра национальной обороны Каролис Алекса заявил, что решения, которые позволят сбивать контрабандные воздушные шары, будут обсуждаться на уровне Евросоюза.

«Сегодня мы поднимем эту ситуацию как отдельный вопрос. Мы будем просить о каких-то инновационных решениях, потому что мы прекрасно понимаем, что это не такой уж простой технологический вопрос, скажем, запуск этих шаров», — заявил замминистра журналистам перед началом заседания.

На вопрос о том, какие инновационные меры возможны, Алекса заверил, что с точки зрения национальной системы обороны главная цель — снизить аэростаты, что технически представляет собой довольно сложную задачу.

По словам заместителя министра, возможное падение самолета также осложняется текущими погодными условиями.

«Мы пробуем и оцениваем все возможные решения. Мы также заручились поддержкой партнеров и оцениваем, что могут предложить наши ближайшие союзники», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com