Ливийских силовиков в Беларуси готовят разгонять протесты
- 10.12.2025, 16:35
Учат махать дубинками и стучать щитами.
Группа ливийских военных проходит обучение в Беларуси по поддержанию «внутренней безопасности и стабильности». МВД восточной Ливии опубликовало отчет с тренировок. На фото ливийские силовики учатся разгонять протестующих при помощи дубинок.
Ливийские силовики «продолжают интенсивную программу обучения в Республике Беларусь, в рамках плана МВД по повышению полевой компетентности и готовности».
«Программа включает ежедневные тренировки по продвинутой физподгтовке, борьбе с беспорядками, тактическим операциям по противодействию террору, а также боевым искусствам и внутренним конфликтам, повышеню знаний по первой помощи», — говорится в сообщении ливийского ведомства.
Ливийский спецназ не первый раз проходит обучение в Беларуси. Сообщалось, что в нашей стране тренировался 36-й батальон специального назначения ЛНА, в сентябре этого года завершила обучение группа ливийских военных из 87-го батальона быстрого реагирования.
Публиковалось и видео обучения группы спецназа, охраняющей ливийский аэропорт в Бенгази.