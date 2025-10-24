закрыть
24 октября 2025, пятница, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском появился ливийский спецназ

5
  • 24.10.2025, 18:16
  • 2,450
Под Витебском появился ливийский спецназ

Видеофакт.

Ливийский спецназ прибыл в Беларусь. На видео, размещенном в социальных соцсетях, видны бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА). Судя по кадрам, они могут находится на полигоне «Лосвидо» под Витебском.

Отметим, 22 октября в Минск прилетал сын ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара Саддам Хафтар. Он встретился с Лукашенко.

Ранее польские СМИ со ссылкой на военную разведку (SWW) сообщали, что в конце февраля 2025 года в Витебске проходили обучение бойцы 36-го батальона спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

В эти же дни базу посетили Саддам Хафтар и Руслан Члян, известный как «Радимир», новый куратор российской деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии. Они прибыли, чтобы наблюдать за маневрами на учебном полигоне.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина