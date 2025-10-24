Под Витебском появился ливийский спецназ

Под Витебском появился ливийский спецназ5
- 24.10.2025, 18:16
- 2,450
Видеофакт.
Ливийский спецназ прибыл в Беларусь. На видео, размещенном в социальных соцсетях, видны бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА). Судя по кадрам, они могут находится на полигоне «Лосвидо» под Витебском.
Отметим, 22 октября в Минск прилетал сын ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара Саддам Хафтар. Он встретился с Лукашенко.
Ранее польские СМИ со ссылкой на военную разведку (SWW) сообщали, что в конце февраля 2025 года в Витебске проходили обучение бойцы 36-го батальона спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
В эти же дни базу посетили Саддам Хафтар и Руслан Члян, известный как «Радимир», новый куратор российской деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии. Они прибыли, чтобы наблюдать за маневрами на учебном полигоне.