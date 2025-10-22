Стало известно, зачем к Лукашенко прилетал сын ливийского фельдмаршала Хафтара
- 22.10.2025, 16:04
Ливийские военные тренировались в Беларуси на протяжении года.
Ливийское издание Alwasat рассказало о целях визита cына и главного наследника контролирующего восточную Ливию фельдмаршала Халифы Хафтара Саддама Хафтара.
Встреча была посвящена укреплению отношений между двумя странами в ряде жизненно важных областей, в первую очередь, в военном сотрудничестве, а также обсуждению взаимодействия в экономической и инвестиционной областях.
Издание сообщает, что Отдел военной информации Главного командования объявил о возвращении в Ливию в начале сентября новой партии военных после прохождения ими курсов повышения квалификации в Беларуси, которое длилась более года.
«Учения включали в себя передовые специализации в области борьбы с терроризмом, применение снайперского и минометного оружия и тактику штурма зданий, — отмечается в статье. — Во время их проведения осуществлялись маневры с использованием боевых патронов всех видов оружия и проводилось парашютное десантирование».
Лукашенко встретился с сыном ливийского фельдмаршала Хафтара в Минске 22 октября.
Ранее польские СМИ со ссылкой на военную разведку (SWW) сообщали, что в конце февраля 2025 года в Витебске проходили обучение бойцы 36-го батальона спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
В эти же дни базу посетили Саддам Хафтар и Руслан Члян, известный как «Радимир», новый куратор российской деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии. Они прибыли, чтобы наблюдать за маневрами на учебном полигоне.