Лукашенко встретился с сыном ливийского фельдмаршала Хафтара 21.10.2025, 16:40

В Беларуси может проходить подготовку спецназ из Ливии.

Сын и главный наследник контролирующего восточную Ливию фельдмаршала Халифа Хафтара встретился с белорусским диктатором 21 октября.

«Я знаю, что вы нацелены на то, чтобы принести ливийскому народу мир и покой и объединить в единое целое ливийское государство. Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь», - заявил Лукашенко во время встречи с Саддамом Халифой Хафтаром

Диктатор пообещал оказать всяческую помощь и поддержку Ливийской национальной армии.

«Еще раз прошу Вас передать фельдмаршалу самые добрые пожелания, - заявил Лукашенко. - Очень ценю его устремленность в налаживании наших отношений. И хочу вас заверить в том, что все договоренности, которых мы достигли и достигнем, будут обязательно исполнены».

В Ливии сейчас идет гражданская война, и центральное правительство в Триполи не контролирует большую часть территории страны. На востоке действует Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром, которого обвиняют в военных преступлениях. Он является не просто военачальником, а фактически правителем подконтрольной ему территории.

Хафтар имеет тесные связи с Путиным и Лукашенко. Именно в Ливию были переведены войска с российских военных баз в Сирии после свержения режима Башара Асада в конце прошлого года.

Ранее польские СМИ со ссылкой на военную разведку (SWW) сообщали, что в конце февраля 2025 года в Витебске проходили обучение бойцы 36-го батальона спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. В эти же дни базу посетили Саддам Хафтар и Руслан Члян, известный как «Радимир», новый куратор российской деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии. Они прибыли, чтобы наблюдать за маневрами на учебном полигоне.

