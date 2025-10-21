закрыть
21 октября 2025, вторник, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко встретился с сыном ливийского фельдмаршала Хафтара

  • 21.10.2025, 16:40
Лукашенко встретился с сыном ливийского фельдмаршала Хафтара

В Беларуси может проходить подготовку спецназ из Ливии.

Сын и главный наследник контролирующего восточную Ливию фельдмаршала Халифа Хафтара встретился с белорусским диктатором 21 октября.

«Я знаю, что вы нацелены на то, чтобы принести ливийскому народу мир и покой и объединить в единое целое ливийское государство. Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь», - заявил Лукашенко во время встречи с Саддамом Халифой Хафтаром

Диктатор пообещал оказать всяческую помощь и поддержку Ливийской национальной армии.

«Еще раз прошу Вас передать фельдмаршалу самые добрые пожелания, - заявил Лукашенко. - Очень ценю его устремленность в налаживании наших отношений. И хочу вас заверить в том, что все договоренности, которых мы достигли и достигнем, будут обязательно исполнены».

В Ливии сейчас идет гражданская война, и центральное правительство в Триполи не контролирует большую часть территории страны. На востоке действует Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром, которого обвиняют в военных преступлениях. Он является не просто военачальником, а фактически правителем подконтрольной ему территории.

Хафтар имеет тесные связи с Путиным и Лукашенко. Именно в Ливию были переведены войска с российских военных баз в Сирии после свержения режима Башара Асада в конце прошлого года.

Ранее польские СМИ со ссылкой на военную разведку (SWW) сообщали, что в конце февраля 2025 года в Витебске проходили обучение бойцы 36-го батальона спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. В эти же дни базу посетили Саддам Хафтар и Руслан Члян, известный как «Радимир», новый куратор российской деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии. Они прибыли, чтобы наблюдать за маневрами на учебном полигоне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип