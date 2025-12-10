Всемирный Конгресс Свободы признал политзаключенными семь человек 2 10.12.2025, 17:00

Иллюстрация: Natasha Garlukovic

Организация предложила свое определения термина политзаключенный.

Всемирный Конгресс Свободы, глобальная организация, которая объединяет представителей демократических движений государств и регионов, живущих при авторитарных и диктаторских режимах сегодня в Международный день прав человека обнародовал важное решение о признании своих членов «политическими заключенными» на основе принятого Конгрессом определения.

В своем письме, отправленном международным правозащитным организациям, президент Всемирного конгресса свободы Феликс Марадьяга (Никарагуа) пишет:

— Хорошо известно, что во всем мире авторитарные режимы все чаще прибегают к произвольным задержаниям, сфабрикованным обвинениям и использованию уголовных кодексов в качестве оружия, чтобы заставить замолчать людей, защищающих демократию, права человека и основные свободы.

Всемирный конгресс свободы (ВКС), являясь транснациональным альянсом передовых движений и диссидентов в изгнании, приверженных сопротивлению авторитаризму, разработал собственное определение и механизм принятия решений для признания статуса политического заключенного в качестве меры защиты борцов за свободу.

Эта система была разработана совместно всеми нашими членами по всему миру для обеспечения ясности, достоверности и согласованности в реагировании на политически мотивированное тюремное заключение — актуальный и растущий инструмент репрессий в каждом регионе, представленном ВКС.

Всемирный Конгресс Свободы предлагает свое определение термина политзаключенный:

— «Политический заключенный» — это человек, произвольно задержанный или арестованный по политическим мотивам в качестве прямого следствия его сопротивления действующему авторитарному или диктаторскому режиму без законных правовых оснований и без доказанной связи с реальным уголовным преступлением. Это определение применяется независимо от статей или положений Уголовного кодекса, использованных для обоснования задержания или ареста. Статус предоставляется немедленно после подтверждения достоверной информации, свидетельствующей о политической мотивированности лишения свободы, и сохраняет силу до прекращения всех форм репрессий в отношении данного лица, если только информация о репрессиях и их характере впоследствии не будет опровергнута проверенными доказательствами»

Это решение было принято по инициативе координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, которого Конгресс избрал своим омбудсменом.

Мнением об этом решении поделилась известная американская правозащитница Кэтрин Фитцпатрик:

— Я приветствую эту крайне важную инициативу по оказанию реальной поддержки политзаключенным, ложно обвиненным в насилии и даже терроризме. Международное сообщество должно сосредоточиться на нормах международного права и доверять свидетельствам гражданского общества, а не покорно принимать дезинформацию преступных авторитарных режимов.

Список политзаключенных Всемирного конгресса свободы включает 7 человек:

Фонике Менге (Гвинея), Хесус Армас (Венесуэла), Сюссе Маср (Чад), Виктуар Ингабире (Руанда), Тунду Лиссу (Танзания), Кизза Бесидже (Уганда), Тири Сенг (Камбоджа).

