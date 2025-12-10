Андрей Санников: Политзаключенных нужно защищать с первого дня 10.12.2025, 9:42

Андрей Санников

Правозащитники играют в очень опасную игру с режимом.

На Генеральной ассамблее Всемирного Конгресса Свободы в Берлине лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова избрали омбудсменом этой глобальной организации, объединяющей борцов с диктатурами по всему миру.

Накануне Международного дня прав человека, который отмечается сегодня, 10 декабря, сайт Charter97.org поговорил с оппозиционным политиком о том, как сегодня отстаивать основные свободы в современном мире:

— Действительно, я был избран в Исполнительный комитет — это высший руководящий орган Всемирного Конгресса Свободы. И уже затем, когда в Исполнительном комитете распределяли обязанности, меня избрали омбудсменом. Омбудсмен предполагает защиту прав участников той или иной организации или сообщества. Но этим функции омбудсмена в Конгрессе не ограничиваются: я буду заниматься нарушением прав членов Конгресса не только, в странах с авторитарными режимами, представители которых объединились в этой организации. Работы достаточно много, и она весьма ответственная. Я, конечно, благодарен за оказанное доверие, но понимаю, что могут возникать достаточно непростые ситуации, относящиеся как к политической, так и к моральной сферам. Чтобы предупредить кривотолки, сразу скажу, что занимаюсь я этим pro bono, что означает — без вознаграждения.

— Одна из инициатив Конгресса — признание узников диктатур политзаключенными, по аналогии с Amnesty International и другими правозащитными структурами. Как будет выглядеть эта процедура и чем подход Всемирного Конгресса Свободы будет отличаться от существующих методик?

— Это как раз было мое предложение. Оно продиктовано тем, что Amnesty во многих случаях принимает политизированные отрицательные решения по статусу узника совести или политзаключенного.

Достаточно хорошо известен случай с Алексеем Навальным, когда Amnesty решила лишить его статуса политзаключенного, потому что появилась информация о его ксенофобских высказываниях. Но Навальный уже находился за решеткой, был узником Путина, и такое решение только усиливало давление на него. Потом они восстановили этот статус и даже что-то подкорректировали, но лишь в том смысле, что «надо проверять слухи».

Мы сталкиваемся с этим и в Беларуси, когда Amnesty отказывалась признавать политзаключенных.

Это был первый аргумент: Конгресс является организацией, состоящей из политзаключенных, бывших политзаключенных, диссидентов, борцов за свободу. Поэтому мы имеем право и обязаны защищать права человека, включая предоставление статуса политзаключенного.

Гарри Каспаров, Леопольдо Лопес (Венесуэла), Андрей Санников, Шеми Ламо (Тибет), Феликс Марадьяга (Никарагуа)

Второй серьезный аргумент: в Беларуси практикой правозащитных организаций стало непризнание арестованных политзаключенными до суда. Таких случаев было достаточно много. Поэтому формулировка Конгресса отличается — она краткая и в ней подчеркивается, что никакие судебные преследования при диктатуре не могут служить оправданием произвольных задержаний и тюремных сроков. Вот что в ней говорится:

Определение «политический заключённый» применяется независимо от статей или положений уголовного кодекса, использованных для оправдания задержания или ареста. Статус предоставляется немедленно после подтверждения достоверной информации о политической мотивированности лишения свободы и остаётся в силе до прекращения всех репрессий в отношении данного лица.

— Действительно, в Беларуси действующий механизм признания политзаключенных, которым руководит ПЦ «Вясна», подвергается серьезной критике: достаточно вспомнить вопиющие случаи, когда политзаключенными отказывались признавать Полину Шарендо-Панасюк или Николая Автуховича. Как, по-вашему, должен быть изменен подход, чтобы подобные несправедливости больше не повторялись?

— Это действительно вопиющие случаи. По Николаю Автуховичу я постоянно разговаривал с правозащитниками, в том числе с ПЦ «Вясна». И они упорно стояли на том, что признают его политзаключенным только после суда. Почему после суда? Какая здесь логика? Человека надо защищать сразу.

Автухович известен как последовательный борец с режимом. Что здесь непонятного? Его посадили по политическим мотивам — значит, нужно защищать с первого дня. Потому что отказ в предоставлении статуса политзаключенного — это сигнал вертухаям издеваться над человеком, чем они и пользуются. Идет приказ из ДИНа, от гэбни, от Лукашенко — оказывать давление. Они и оказывают и еще издеваются, говорят: «Ты даже не политзаключенный, видишь? Ты преступник, как и записано».

— Правозащитники «Вясны» называют цифру в 1200 политзаключенных в Беларуси. Насколько эта оценка близка к реальности?

— Это подлая цифра. Она далека от реальности, и я постоянно об этом говорю. Если сравнить официальную статистику МВД — количество арестов, судов, задержанных — становится ясно, что количество политзаключенных значительно больше, чем 1200. Почему цифра подлая? Потому что сейчас под давлением Трампа речь идет об освобождении узников совести. Даже Трамп говорит о 1300 и 1400. Допустим, их освобождают. А что с остальными? Еще несколько тысяч, которых не признали политзаключенными остаются за решеткой. Как такое возможно? Почему правозащитники берут на себя такую ответственность? Они ведь становятся соучастниками преступлений. Я не отрицаю огромную работу, которую они делают, собирая информацию о политзаключенных. Но в этом вопросе они играют в очень опасную игру с режимом, и это никак не помогает защищать права людей в заключении.

— Лукашенко вынужденно освобождает заложников — многие выходят после полного срока, но оказываются фактически брошенными, помощь фондов ограничена, она не доходит. Какие первоочередные шаги необходимы, чтобы системно поддержать людей, прошедших через тюрьмы режима, и как может участвовать международное сообщество?

— По-моему, все всем понятно: почти все денежные потоки, идущие под вывеской помощи демократии в Беларуси контролируется коррумпированной группой, связанной с офисом Тихановской. Эта группа сегодня действует как филиал лукашекнковской администрации в Европе. С помощью подельников из фондов они лишают поддержки белорусское движение сопротивления и через свои проекты активно помогают сажать невинных людей в Беларуси. Пока существует это образование, поглощающее миллионы долларов, помощь будут получать только те политзаключенные, которые нужны для пиара, а количество «посадок» будет расти

Так что, остаемся солидарны, помогаем людям, свои деньги доверяем только тем, кому верим.

