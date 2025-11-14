Андрея Санникова избрали омбудсменом Всемирного Конгресса Свободы 1 14.11.2025, 18:40

Политик намерен привлечь внимание к белорусским политзаключенным.

В Берлине в здании городского парламента 8-9 ноября прошла Генеральная ассамблея Всемирного Конгресса Свободы, объединившего борцов с диктатурами со всего мира. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников был избран в Исполнительный совет Всемирного Конгресса Свободы на должность омбудсмена. Об этом оппозиционный политик рассказал сайту Charter97.org:

— На Конгрессе состоялась смена руководства. Как иронично выразился Гарри Каспаров, который оставил свой пост в Исполнительном совете, «произошла мирная передача власти». Меня избрали в Исполнительный совет на должность омбудсмена. Это большая честь и большая ответственность. Омбудсмен по определению занимается вопросами, связанными с правами человека. Касаться это будет как нашей внутренней жизни — жизни членов Конгресса, отношений между различными проектами, планами, людьми, — так и внешних аспектов.

Я, прежде всего, планирую уделить внимание политзаключенным. На этом Конгрессе мы постоянно говорили о белорусских политзаключенных. Конкретные планы мы собираемся обсуждать на следующей неделе — планы деятельности всего Конгресса и, в частности, омбудсмена. Какие-то мысли у меня есть, какие-то предложения я буду вносить, какие-то действия и проекты, которые я вел, буду продолжать. Что-то более-менее конкретное можно будет сказать через месяц. Пока я не вправе озвучивать внутренние обсуждения. В любом случае, считаю, что это достаточно хорошая позиция для того, чтобы повысить уровень международного внимания прежде всего к катастрофическому положению политзаключенных в Беларуси.

