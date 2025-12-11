В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 200 рейсов из-за массированной атаки дронов 2 11.12.2025, 9:57

Последний раз такое было в столице РФ 23 сентября.

В ночь на 11 декабря украинские беспилотники массированно атаковали Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его данным, за более чем семь часов на подлете к городу были уничтожены 36 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин. При этом он не уточнил, есть ли в результате атаки пострадавшие и повреждения объектов на земле.

Во время налета дронов Росавиация объявила об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов во всех столичных аэропортах. Из-за этого авиагавани задержали вылет и прием почти 200 рейсов. В частности, в Шереметьево отложили вылет 53 самолетов в Шеньчжень, Екатеринбург, Уфу, Минск, Стамбул, Челябинск, Омск и другие города. Еще 55 рейсов были отменены. Во Внуково с полуночи задержали 54 рейса, в том числе в Дубаи, Шарм-эш-Шейх, Ереван, Астану, Тбилиси и Екатеринбург. Также 9 рейсов в Стамбул, Ереван и Санкт-Петербург и другие города были отменены. В Домодедово за ночь задержали 17 рейсов в Хургаду, Баку, Уфу, Минеральные Воды и другие города. Отменили один рейс в Казань. В свою очередь в Жуковском задержали 4 рейса — в Фергану, Душанбе и Ургенч и отменили один рейс в Ош. Из-за задержек рейсов пассажиры московских аэропортов были вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках, пишет Shot.

Согласно сводке Минобороны, всего за прошедшую ночь над территорией России были «перехвачены и уничтожены» 287 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего — 118 штук — над Брянской областью. Над Московским регионов сбили 40 дронов, столько же над Калужской областью. Также под ударом были Тульская, Новгородская, Ярославская, Липецкая, Смоленская, Курская, Орловская, Воронежская и Рязанская области.

Последний раз Москва подвергалась массированной атаке дронов 23 сентября. Тогда за 16 часов над подлете к российской столице уничтожили 41 беспилотник. На фоне этого аэропорты также временно приостанавливали работу. В общей сложности авиакомпании отменили или задержали более 200 рейсов.

