The Economist: Что скрывает Путин 11.12.2025

Россия не так устойчива, как хочет показать Кремль.

Путин продолжает утверждать, что Россия движется к победе в Украине и успешно преодолевает экономические трудности благодаря поддержке «патриотичного народа». На государственном телевидении 30 ноября он появился на командном пункте в военной форме, заявив, что российские войска «продвигаются практически повсюду». Через два дня на инвестиционной конференции Путин добавил, что страна «успешно справляется» с проблемами и готова к войне с Европой, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

На самом деле ситуация гораздо сложнее. Военные успехи медленные и кровопролитные, экономические проблемы нарастают, а общественное настроение ухудшается. Прогнозируемая поддержка войны среди населения оказывается поверхностной: число тех, кто реально считает себя сторонником конфликта, никогда не превышало 25%.

На фронте Россия продвигается крайне медленно. Украинские силы продолжают удерживать позиции в городах, которые Кремль объявлял захваченными, а маленькие группы российских солдат зачастую уничтожаются после попыток проникновения.

Экономика испытывает серьезные трудности. Доходы от нефти и газа упали на 22%, дефицит бюджета приближается к 3% ВВП. Половина бюджета расходуется на армию, промышленность обороны, внутреннюю безопасность и обслуживание долга. Рост военных расходов поддерживает занятость и промышленную активность, но разрушает материальные ресурсы и не создает долгосрочных экономических преимуществ.

Общественное мнение меняется. В октябре 2025 года большинство россиян считало, что их близкое окружение настроено против войны или разделено. Популярность ветеранов конфликта падает: по данным Levada, лишь 40% россиян видят в них героев.

Путин не ищет мира, но вынужден укреплять идеологический контроль и репрессии, чтобы поддерживать войну. Экономика и общественное мнение задают новые рамки для продолжения конфликта: поверхностная поддержка не гарантирует стабильности, а остановка войны в краткосрочной перспективе может вызвать новые социальные и экономические трудности.

