Life убрал белорусский язык из своего приложения 11.12.2025, 16:48

Пользователи возмущены.

Пользователи мобильного оператора Life сообщили в Threads о пропаже важной опции в мобильном приложении компании. После недавнего обновления, приуроченного к масштабному ребрендингу компании, из меню пропала функция выбора белорусского языка интерфейса, пишет «Зеркало».

Ранее абоненты Life могли самостоятельно устанавливать нужный язык в настройках, однако теперь приложение автоматически переключает их на русский. Это вызвало весьма бурную реакцию среди белорусскоязычных пользователей, для которых возможность использовать родной язык была принципиально важной.

«Life вырашылі адмовіцца ад беларускае мовы ў праграме, таму, паважаныя знаўцы, пытанне: які аператар мабільнай сувязі мае беларускую ў праграме для андройд?» — написал автор поста, заметивший изменения. А в комментариях он уточнил: «Я напісаў водгук, няхай к чорту йдуць з такімі учынкамі».

Напомним, оператор life:) объявил о ребрендинге — теперь он называется Life. Компания также запустила новую тарифную линейку «Всё легко». «Включен антивирус Kaspersky для смартфонов, также в начинке каждого — безлимит минут во все сети и бесплатная раздача трафика, — сообщает компания. — В честь ребрендинга действует специальная акция для новых абонентов: тарифы по цене от 4,9 рубля в месяц до 12 января 2026 года».

