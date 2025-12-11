Режим Лукашенко помогает РФ направлять «Шахеды» для ударов по Украине 2 11.12.2025, 23:05

Россия использует мобильную сеть Беларуси для управления дронами.

Россия использует мобильную сеть Беларуси для управления «Шахедами» во время массированных ударов по Украине.

Об этом сообщил украинский специалист по военным радиотехнологиям Сергей Флеш, сотрудничающий с Силами обороны Украины.

По его словам, российские операторы связи предоставляют модемам в дронах особые SIM-карты, работающие в роуминге именно на территории Беларуси. Благодаря этому российские БПЛА сохраняют передачу данных при заходе в украинское воздушное пространство.

Российские SIM-карты не функционируют в Украине, однако доступ к белорусским сетям дает «шахедам» возможность удерживать канал передачи данных еще на несколько десятков километров вглубь украинской территории. По данным эксперта, проверка состояния модема, например, сбит дрон или нет, возможна даже на дистанции до 90 километров.

Единственный рабочий вариант противодействия этой угрозе — уничтожать приграничные российские базовые станции, антенны которых направлены в сторону Украины. В то же время вышки на территории Беларуси украинская армия не атакует.

«Если доказать, что приграничные мобильные станции Беларуси используются «Шахедами «, что вполне реально сделать средствами РЭБ, мы можем с чистой совестью глушить приемные частоты этих станций РЭБом с нашей территории во время тревог», - написал эксперт.

Недавно стало известно, что россияне тестируют SIM-карты разных стран в Турции на территории гостиниц. Эксперт пояснил, что таким образом проверяют скорость передачи данных, время регистрации в Сети, возможные задержки, работу VPN-каналов и алгоритмы, отслеживающие изменения IMEI. Он подчеркнул, что цель таких опытов — именно техническая оценка качества связи.

Флеш напомнил, что Украина давно борется с модемами и SIM-картами, встроенными в «Шахеды». По его словам, операторы и силовые структуры проводят масштабную невидимую работу, которая помогает снижать эффективность российских ударов. Украина уже имеет большой опыт противодействия как российским SIM-картам, так и картам других стран, которые также встречаются в сбитых дронах. Эксперт предположил, что новые эксперименты России могут быть связаны с подготовкой к использованию подобных трекеров на беспилотниках, которые будут действовать на территории стран Европейского Союза.

