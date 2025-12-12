закрыть
12 декабря 2025, пятница, 16:10
В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет

3
  • 12.12.2025, 14:56
  • 2,094
В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет

Из-за атак дронов?

В российском Санкт-Петербурге второй день не работает мобильный интернет. Об этом сообщают читатели Telegram-канала «Баста!»:

«В центре города с телефона ничего не открывается. Иногда днем бывают «просветы», но очень редко. Вечером, ночью вообще глухо. МТС».

«Ни работает ни МТС, ни «Билайн», ни «Мегафон». У друзей и родственников то же самое. Деньги не перевести, службы доставки тоже недоступны, жизнь осатновилась».

«Второй день не работает «Билайн». Служба поддержки говорит, что вопросы не к ним. Wi-Fi тоже глючит».

Как писал сайт Charter97.org, в России начали отключать мобильный интернет из-за атак украинских дронов.

