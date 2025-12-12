В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет 3 12.12.2025, 14:56

2,094

Из-за атак дронов?

В российском Санкт-Петербурге второй день не работает мобильный интернет. Об этом сообщают читатели Telegram-канала «Баста!»:

«В центре города с телефона ничего не открывается. Иногда днем бывают «просветы», но очень редко. Вечером, ночью вообще глухо. МТС».

«Ни работает ни МТС, ни «Билайн», ни «Мегафон». У друзей и родственников то же самое. Деньги не перевести, службы доставки тоже недоступны, жизнь осатновилась».

«Второй день не работает «Билайн». Служба поддержки говорит, что вопросы не к ним. Wi-Fi тоже глючит».

Как писал сайт Charter97.org, в России начали отключать мобильный интернет из-за атак украинских дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com