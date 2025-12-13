Нобелевский комитет отреагировал на освобождение Алеся Беляцкого 13.12.2025, 21:21

Он призвал власти Беларуси освободить всех политзаключенных.

Норвежский Нобелевский комитет выразил «глубокое облегчение и искреннюю радость» в связи с освобождением из политического заключения в Беларуси лауреата Нобелевской премии мира, белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, сообщает «Немецкая волна».

- Обретение Алесем Беляцким свободы - это момент, который мы от души приветствуем и которого мы долго ждали, - говорится в заявлении Нобелевского комитета, обнародованном в субботу, 13 декабря.

При этом Нобелевский комитет призвал белорусские власти освободить всех политзаключенных в стране.

- Норвежский Нобелевский комитет призывает белорусские власти освободить всех политзаключенных и гарантировать, что Алесь Беляцкий и другие защитники прав человека могут жить и работать свободно, без страха перед новым преследованием, - цитирует это заявление агентство Reuters.

Со своей стороны Алесь Беляцкий, которого после освобождения в Беларуси, доставили в Литву, заявил, что «борьба продолжается».

«Наша борьба продолжается. Думаю, что Нобелевская премия - это определенное признание нашей работы, наших надежд, которые еще не принесли плоды, поэтому борьба продолжается», - заявил он, выступая в Вильнюсе.

